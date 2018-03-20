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'Zeytin Dalı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen köylere AFAD'dan yardım 

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, teröristlerden temizlenen köylere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) yardım yapıldı

20 Mart 2018 14:28

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda, teröristlerden temizlenen köylere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı\'nca (AFAD) yardım yapıldı. Konya\'dan gönderilen 100 tonluk gıda ve giyecek yardımı, AFAD ekiplerince bölgede dağıtıldı.
AFAD tarafından \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda terör örgütlerinden temizlenen bölgelerdeki sivillere yapılan yardımlar sürdürülüyor. Harekatın başlangıcından beri hizmetlerini sürdüren AFAD görevlileri, Türk Kızılayı ile birlikte, olası göç dalgasının önlenmesi için çadırlar kurup, bölgede barınılmasını sağladı. Türkiye\'nin dört bir yanından gönderilen yardımlar da AFAD görevlilerince bölgede dağıtıldı. Konya\'dan yaklaşık 100 tonluk gıda ve temel ihtiyaç malzemesi bölgeye ulaştırıldı. 
YARDIMLAR, EN ÇOK ÇOCUKLARI SEVİNDİRİYOR
AFAD tarafından Suriye\'de yapılan yardımlar, ihtiyaç sahiplerini mutlu ediyor. Yardımlar, en çok da çocukların yüzünü güldürüyor. Aktarin bölgesindeki Gurur köyünde yaşayan 12 yaşındaki kız çocuğunun, yardımlar dağıtılırken sevindiği görüldü. 

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