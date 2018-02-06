'Zeytin Dalı Harekatı' gazisi Bulut: Raporum biter bitmez göreve başlayacağım

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda, vücuduna şarapnel isabet etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Emrah Bulut (24), tedavisinin ardından memleketi Burdur\'a geldi. Uzman Çavuş Bulut, \"Ufak tefek şarapneller var sırtımda. Raporum biter bitmez, en kısa zamanda göreve başlayacağım. Allah, Suriye\'deki arkadaşlarıma kolaylık versin. Hepsine selam olsun\" dedi.

TSK\'nın terör örgütleri PKK, KCK, PYD-YPG ve DEAŞ\'a yönelik Suriye\'nin Afrin bölgesinde başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 3\'üncü gününde çıkan çatışmada, sırt bölgesine isabet eden şarapnel parçaları sonucu yaralanan 10 aylık Piyade Uzman Çavuş Emrah Bulut, Hatay\'daki ilk tedavisinin ardından GATA\'ya gönderildi. Burada da 15 gün tedavi gören Bulut, taburcu edildikten sonra memleketi Burdur\'daki evine geldi.

\'BÖLÜK KOMUTANIMIZ VURULDU\'

Yaşadıklarını Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) anlatan Uzman Çavuş Bulut, \"20 Ocak günü, saat 01.20\'de Hatay\'daki Hac Konaklama Tesisleri\'nden Suriye\'ye hareket ettik. Saat 04.30- 05.00 gibi içeriye girmeye başladık. Bu sırada sıcak temaslar yaşadık. Bir esir aldık. İlerlemeye devam ettik. Bölük komutanımız vuruldu. Onu emniyetli şekilde aşağı indirdik ve ambulansa bindirdik. Gece 12.00\'de bize verilen hedefe ulaşmak için devam ettik. Hava şartları çok zordu. Yağmur, kar, çamur, fırtına\" dedi.

\'ÇATIŞMAYA GİRDİK, ŞEHİT MURATDAĞI İLE ARAMIZDA 10 METRE VARDI\'

Arama- tarama çalışmaları sırasında kol komutanı Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta\'nın şehit olduğunu aktaran Bulut, \"Sızmaya çalışan teröristlerle çatışmaya girdik. Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı ile aramızda 10 metre vardı. İlk önce bana şarapnel geldi. O, kanas ile boynundan vurulmuş. Ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi\'ne geçtik. Orada 3 gün üçüncü seviyede yoğun bakımda kaldıktan sonra bizi GATA\'ya sevk ettiler. GATA\'da sağ olsunlar Kutay Yarbay ve doktorlarımız tarafından çok iyi bakıldık. 15 günlük tedavi sonucunda buradayım. Ufak tefek şarapneller var sırtımda. Raporum biter bitmez, en kısa zamanda göreve başlayacağım. Hastanede \'Gidebilir miyim?\' diye sorduğumda, \'Evet\' dediler. Mesleki açıdan bir sorunum yok. Gideceğim oraya. Allah, Suriye\'deki arkadaşlarıma kolaylık versin. Hepsine selam olsun\" diye konuştu.

\'İYİ Kİ BU MESLEĞE GİRMİŞİM\'

Daha kötü durumda olan arkadaşları olduğunu belirten Uzman Çavuş Bulut, \"Allah\'a şükrediyorum; aldığım her nefese, yaşadığım her ana. İyi ki bu mesleğe girmişim, iyi ki bu mesleği seçmişim\" dedi.

Anne Hatice Bulut (68) ise \"Oğlumun Suriye operasyonuna katıldığını biliyordum; ama vurulduğundan haberim yoktu. Ağabeyleri benden saklamış. Sağ salim kavuştuğum için çok mutluyum. Dün gelince gördüm. İzne geleceğini söylemişti. İzne gelecek diye bekliyordum\" diye konuştu.

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