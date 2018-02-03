Zeytin Dalı Harekâtı aleyhine paylaşıma 2 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı aleyhine sosyal medyadan paylaşım yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettikleri ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Halkevleri Derneği İzmir Şubesi üyesi oldukları belirtilen ve sosyal medya hesaplarında, TSK\'nın Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı aleyhinde paylaşımlarda bulundukları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hakaret ettikleri ileri sürülen U.G. ile N.K.\'nin adreslerine operasyon düzenledi. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.



