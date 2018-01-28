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'Zeytin Dalı Harekatı' 9'uncu gününde; terör mevzileri havadan ve karadan vuruluyor (3)

BURSEYA DÜŞTÜ, TÜRK BAYRAĞI ÇEKİLDİ Afrin'in stratejik önemdeki Burseya Dağı TSK ve ÖSO tarafından ele geçirildi

28 Ocak 2018 17:47

BURSEYA DÜŞTÜ, TÜRK BAYRAĞI ÇEKİLDİ
Afrin\'in stratejik önemdeki Burseya Dağı TSK ve ÖSO tarafından ele geçirildi. Gece havadan ve karadan başlatılan taarruz sonucu terör mevzileri yerle bir edildi. Yoğun çatışmaların ardından teröristlerin birçoğu etkisiz hala getirildi. Afrin için kritik öneme sahip olan dağ, saat 14.30 sıralarında ele geçirildi. Dağa çıkan askerler, en yüksek noktaya Türk bayrağı dikti.
Bu arada Kilis\'in Duruca mahallesinin karşısına düşen Afrin\'in ormanlık alanında çatışmalar nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.


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