T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Zeytin Dalı Harekatı' 8'inci gününde; 447 terörist etkisiz hale getirildi (13)

TSK: 2 ŞEHİT, 11 YARALI Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonda 2 askerin şehit olduğunu, 11 askerin de yaralandığını açıkladı

27 Ocak 2018 23:54

TSK: 2 ŞEHİT, 11 YARALI
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye\'nin kuzeybatısındaki Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonda 2 askerin şehit olduğunu, 11 askerin de yaralandığını açıkladı. Operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 447\'ye çıktığı belirtildi.
Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG\'ye yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı. 2 askerin şehit olduğu, 11 askerin de yaralandığı bildirilen açıklamada, bugün 53 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:
\"Hava Kuvvetleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 42 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 22 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Harekât kapsamında, 27 Ocak 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde 11 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen iki Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde dört Özgür Suriye Ordusu mensubu yaralanmıştır. “Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gün içerisinde 53 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 447 olmuştur.\"

 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TSKYARALI Türk Silahlı Kuvvetleri SuriyeAfrinOperasyonSuriye AfrinPKKKCKPYDYPGZeytin Dalı HarekatıAçıklamadaKuvvetleriDEAŞHarekâtaHarekâtOcakTürk Silahlı KuvvetlerindenTürk Silahlı KuvvetlerinceSuriye Ordusu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24