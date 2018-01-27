'Zeytin Dalı Harekatı' 8'inci gününde; 394 terörist etkisiz hale getirildi (7)

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ROKETİN DÜŞTÜĞÜ EVİ ZİYARET ETTİLER Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kilis Valiliği ziyareti sonrasında Tekye Mahallesi'nde çatısına roket düşen evi, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Kara Kuvvetleri Komutanı O

27 Ocak 2018 19:30

ROKETİN DÜŞTÜĞÜ EVİ ZİYARET ETTİLER
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kilis Valiliği ziyareti sonrasında Tekye Mahallesi\'nde çatısına roket düşen evi, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte ziyaret etti. Yoldaki vatandaşları selamlayan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ile Orgeneral Akar, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, çatıya düşüp patlamayan roketli saldırıda 2 kişinin hafif yaralandığını söyledi. Orgeneral Hulusi Akar ise kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara \"Az kaldı\" dedi.

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