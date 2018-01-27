'Zeytin Dalı Harekatı' 8'inci gününde; 394 terörist etkisiz hale getirildi (6)

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GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL AKAR KİLİS'TE Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte geceyi Şanlıurfa'da geçirdikten sonra saat 14

27 Ocak 2018 18:29

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL AKAR KİLİS\'TE
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte geceyi Şanlıurfa\'da geçirdikten sonra saat 14.30 sıralarında Kilis\'e geldi. Orgeneral Akar ve Güler, helikopterle 2\'inci Tabur Komutanlığı\'na inip, buradan valiliğe geçti. Vali Mehmet Tekinarslan tarafından karşılanan Orgeneral Akar ve Güler, bir süre basına kapalı görüştü.
ROKET ATILDI
Suriye\'nin terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 1 roket, Kilis\'te Tekye Mahallesi\'ndeki 7 katlı bir evin çatısına düştü. Roketin patlamaçken, olay yerine ihbarla çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Güvenlik görevlileri, roketin patlama ihtimaline karşı bölgedeki vatandaşları uzaklaştırıp bomba imha uzmanlarına haber verdi. . 
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