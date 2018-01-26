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'Zeytin Dalı Harekatı' 7'nci gününde; Mehmetçik Afrin'e ilerliyor (9)

ERDOĞAN İLE YILDIRIM'A ZEYTİN DALI İŞLEMELİ ŞAL AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, bugün yapılan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ba

26 Ocak 2018 18:38

ERDOĞAN İLE YILDIRIM\'A ZEYTİN DALI İŞLEMELİ ŞAL
AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, bugün yapılan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü. Güler ve Yayman, TSK\'nın Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı hatırlatması için Hatay\'da üzerine özel olarak işlenen zeytin dalının olduğu ipek şalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım\'a verdi. 
AK Parti İl Başkanı Güler, \"Sayın Cumhurbaşkanı\'mız ve Başbakan\'ımıza Hatay adına Afrin hareketinin sembolü olan zeytin dalı işlemeli ipek şal takdim ettik\" dedi.

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