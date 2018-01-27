'Zeytin Dalı Harekatı' 7'nci gününde; Mehmetçik Afrin'e ilerliyor (12)

KIRIKHAN\'A HAVAN TOPU MERMİSİ, REYHANLI\'YA ROKET ATILDI

Bugün saat 20.30 sıralarında Suriye topraklarından terör örgütü PKK/YPG\'li teröristler tarafından atılan iki havan topu mermisi, Hatay\'ın Kırıkhan ilçesi Yalankoz Mahallesi yakınlarında boş araziye düştü. Patlamayla birlikte şarapnel parçaları, çevredeki bazı evlere isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, bazı evlerde küçük çaplı hasar meydana geldi.

Aynı saatlerde terörlerin ateşlediği bir roket ise Reyhanlı ilçesinde boş araziye düştü.

Patlamaların ardından her iki bölgeye de güvenlik güçleri sevk edildi. Ekipler, bölgede inceleme yaptı.