'Zeytin Dalı Harekatı' 6'ncı gününde; sınırdan top sesleri geliyor (3)

BELEDİYEDEN SU DESTEĞİ

Adana Büyükşehir Belediyesi, Afrin’deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere Kızılay aracılığıyla içme suyu ulaştırdı. 2 TIR dolusu şişelenmiş içme suyu, Suriye’nin Halep iline bağlı Çobanbey kasabasında bulunan Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı Sultan Murad ile Muntasır Billah Tugayı\'na teslim edildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Fatih Karayandı ve ekibi, içme suyu ile birlikte battaniye, yatak ve gıda yardımlarını teslim etti. Sultan Murad Tugayı komutanlarından Ahmet Arap, \"Hüseyin Sözlü başkanımızdan, Adanalı kardeşlerimizden Allah razı olsun\" dedi.

KADINLARDAN ASKERLERE EV YEMEĞİ

Kilis\'te kadınlar tarafından Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli askerler için evlerinde yemek hazırladı.

Kadınlar, yaptıkları ev yemeklerini, Kilis Valiliği önünde düzenlenen törenle binbaşı Ünal Avkan’a teslim etti. Törende konuşan Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, kentteki hayatın normal seyrinde devam ettiğini belirterek, düşen roketlerin halkı korkutamayacağını söyledi. Vali Tekinarslan, şöyle konuştu:

\"Kilisin kadını- erkeği tek vücut olmuştur. Ordumuzun her daim yanındadır. Ellerinden ne gelirse ortaya koymasının çabasındalar. Askerimizin, ordumuzun Allah’a hamdolsun her türlü ihtiyacı devletimiz tarafından karşılanıyor. Hiçbir eksiklikleri yok. Silahtan cephaneye barınmadan yiyeceğe kadar hiçbir eksiklikleri yok. Kilisli hanımlar el emeğiyle civanmert delikanlılara bizim de ikramımız olsun diye böyle bir davranış sergilediler. Biz de bunu alıp cephe hattında ülkesi için, vatanı için, milleti için, insanlık için savaşan askerlerimize ulaştıracağız.\"

Yemekleri teslim alan Binbaşı Ünal Avkan da, halka desteklerinden dolayı teşekkür etti.



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