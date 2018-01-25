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'Zeytin Dalı Harekatı' 6'ncı gününde; sınırdan top sesleri geliyor (2)

AFRİN'DE 7 TERÖRİST YAKALANDI, 3'Ü TUTUKLANDI TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, Afrin'de yakalanan PYD/YPG'li 7 terörist, Hatay'a getirildi

25 Ocak 2018 16:51

AFRİN\'DE 7 TERÖRİST YAKALANDI, 3\'Ü TUTUKLANDI
TSK tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda, Afrin\'de yakalanan PYD/YPG\'li 7 terörist, Hatay\'a getirildi. Harekatın 4\'üncü günü, 23 Ocak\'ta, yakalanıp Hassa\'ya getirilen 3 terörist, bugün mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Reyhanlı\'ya getirilen PYD/YPG\'li 4 teröristin ise güvenlik birimlerindeki sorgusunun devam ettiği belirtildi. Reyhanlı\'da sorguları süren 4 teröristin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
GENELKURMAY: EN AZ 303 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Genelkurmay Başkanlığı\'nca, 6 gündür devam eden \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin açıklama yapıldı. Harekatın planlandığı gibi devam ettiği ve bugüne kadar en az 303 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
\"Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 6 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 303 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.\"

 

 

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