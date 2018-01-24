Zeytin Dalı Harekatı 5'inci gününde; Hatay sınırı özel güvenlik bölgesi (6)

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TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENEN BÖLGE GÖRÜNTÜLENDİ Kilis Valiliği'nce, 'Zeytin Dalı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Marin köyüne gezi düzenlendi

24 Ocak 2018 19:31

TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENEN BÖLGE GÖRÜNTÜLENDİ
Kilis Valiliği\'nce, \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile teröristlerden temizlenen Marin köyüne gezi düzenlendi. Güvenlik önlemleri alınarak, Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan Suriye\'ye geçirilen bir grup gazeteci, teröristlerden arındırılan Burseya Dağı\'nın kuzeyindeki Marin köyüne götürüldü. Yollarda ÖSO güçleri tarafından kontrol noktaları oluşturulurken, araçların da arandığı görüldü. Basın mensuplarına keskin nişancı ateşine karşı dikkatli olmaları yönünde sık sık uyarılar yapılırken, bölgenin güneyinde çatışmaların devam ettiği belirtildi. \'Zeytin Dalı Harekatı\'ndan memnun olduklarını belirten bölge sakinlerinin Türkiye\'ye teşekkür ettiği de anlatıldı.
YARALI ASKER SAYISI 3 OLDU
Öte yandan çatışmalarda yaralanan 1 asker ile 2 ÖSO mensubu, Gülbaba tahliye noktasından Kilis Devlet Hastanesi\'ne götürülerek, tedaviye alındı. Gün içinde yaralanan asker sayısı, 3\'e yükseldi.

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