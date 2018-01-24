Zeytin Dalı Harekatı 5'inci gününde; Hatay sınırı özel güvenlik bölgesi (2)

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2 TÜRK ASKERİ YARALANDI Suriye'nin Afrin kenti kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 2 Türk askeri yaralandı

24 Ocak 2018 16:27

2 TÜRK ASKERİ YARALANDI
Suriye\'nin Afrin kenti kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 2 Türk askeri yaralandı. Yaralı askerler, Gülbaba Köyü Sınır Tahliye Noktası\'na getirilerek, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
NİĞDE\'DE GÖNÜLLÜ OLDULAR
Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği  Niğde Şubesi Başkanı Ramazan Yıldız ve üyeleri ellerinde Türk bayraklarıyla Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek amacıyla gönüllü askerlik için Niğde Askerlik Şubesine başvuru yaptı. Şube Başkanı Ramazan Yıldız, ülkenin bölünmez bütünlüğü için tekrar gazi ve şehit olamaya hazır olduklarını söyledi.

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