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Zeytin Dalı Harekât Merkezi'nde 'Bu takım bu maçı alır' yazısı

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlatılan operasyon 31'inci ününde

19 Şubat 2018 12:54

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da aralarında bulunduğu bir ekibin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın komuta merkezineinceleme ve denetim için gerçekleştirdiği ziyat sırasında kapıya yazılan, "Bu takım bu maçı alır" yazısı dikkatleri çekti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte pazar günü  Kilis ve Hatay bölgelerinde bulunan Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli çeşitli birlik ve tugay karargahlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Operasyon birliklerine ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Orgeneral Akar, başarıyla sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı hakkında bilgi aldı.

Akar'ın Zeytin Dalı harekat merkezlerinden birinde operasyonları denetleyip komutanlardan bilgi alırken ekibin kapıya yazdığı 'Bu takım bu maçı alır' yazısı ise dikkat çekti.

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