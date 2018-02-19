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Zeytin Dalı Harekât Karargâhı'ndan: Bu takım bu maçı alır

Orgeneral Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları dün Zeytin Dalı Harekâtı'nın icra edildiği karargâhları ziyaret etmişti

19 Şubat 2018 13:42

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Zeytin Dalı Harekâtı'nın yürütüldüğü karargâhlardan birinde operasyonları denetleyip komutanlardan bilgi alırken, ekibin kapıya yazdığı "Bu takım bu maçı alır" yazısı dikkat çekti.

Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte pazar günü Kilis ve Hatay bölgelerinde bulunan Zeytin Dalı Harekâtı'nda görevli çeşitli birlik ve tugay karargâhlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Operasyon birliklerine ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Orgeneral Akar, başarıyla sürdürülen Zeytin Dalı harekâtı hakkında bilgi aldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın  Zeytin Dalı harekât merkezlerinden birinde operasyonları denetleyip komutanlardan bilgi alırken  ekibin kapıya yazdığı "Bu Takım Bu Maçı Alır" yazısı ise dikkat çekti.

Zeytin Dalı operasyonuna katılan Mehmetçik, moral-motivasyon için atılan bombaların üzerine şehitlerimizin ve tanınan kişilerin isimlerini yazıyor ve operasyonun başlamasından bu yana sosyal medyada geniş yer buluyor. 

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Zeytin Dalı HarekatıHataybu takım bu maçı alır

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