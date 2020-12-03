Zeytin Dalı harekât bölgesinde bir asker şehit oldu 

Millî Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı harekât bölgesinde piyade uzman çavuş Mehmet Altun'un çıkan çatışmada şehit olduğunu duyurdu.

Millî Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar imzalı metinde, “Kahraman silah arkadaşımız, 03 Aralık 2020 tarihinde Zeytin Dalı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” denildi.