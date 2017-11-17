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Zeytin ağaçlarını kestirtmediler

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN’in merkez Mezitli ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okul yapımı için Orman Bölge Müdürlüğü’nden aldığı arazideki zeytin ağaçları, çevredekiler tepkisi ve Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın araya girmesiyle kesilme

17 Kasım 2017 20:32

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN’in merkez Mezitli ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okul yapımı için Orman Bölge Müdürlüğü’nden aldığı arazideki zeytin ağaçları, çevredekiler tepkisi ve Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın araya girmesiyle kesilmedi.
Çamlıca Mahallesi’nde, orman arazisi içerisinde bulunan bir alan, Orman Bölge Müdürlüğü\'nce, okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredildi. Yaklaşık 40 yıldır zeytinlik olarak kullanılan alanda bulunan ağaçların kesilmek istenmesi, Mezitlililer ile görevlileri karşı karşıya getirdi. Polis, Orman Bölge Müdürlüğü, Toroslar Elektrik Dağıtım ile Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve kepçelerle 170 zeytin ağacının bulunduğu bölgeye gittiğinde, ilçe sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. Polis ekipleri ve görevlilerle kepçeleri alanda görenler, kesimi durdurmak için müdahale etti. Bazı kişilerin, bu sırada baygınlık geçirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri çağrıldı.
Yaşanan gerginliği haber alarak bölgeye giden Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mezitli İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle görüşerek, kesimin durdurulmasını sağladı. Bölgede yaşayanlarla da görüşen Tarhan, projenin, zeytinliklerin korunacağı şekilde uygulanacağı garantisini verdi. Başkan Tarhan, \"70 ağaçtan yaklaşık 100 tanesi, okul alanı içerisinde bulunuyor. Zeytinliğin korunması ile ilgili tüm sözleri aldık; ancak alanda bulunan yapılaşmayla ilgili kimsenin yapacağı bir şey yok. Kanunlar çerçevesinde hareket edilerek, sorunsuz şekilde okulumuzun yapılması sağlanacaktır\" dedi.
Kuyuluk’un belde olduğu dönemde belediye tarafından kendilerine arazinin parsellenerek, satıldığını iddia eden bir ilçe sakini ise gözyaşları içerisinde, şunları söyledi:
\"30 yıldır, burada oturuyoruz. Bize, buralar Kuyuluk Belediyesi tarafından parayla satıldı. Sonradan orman arazisi olduğu ortaya çıktı. Bu zeytinlerin hepsini ben, kendi elimle diktim. Şimdi kesilmesine nasıl razı olayım? Onlar, benim çocuklarım gibi. Depresyon hastasıyım. Bu ağaçlarla ilgilenerek, hastalığımı tedavi ediyorum. Zeytinlik alana okul yerleştirdiler. Bu nasıl adalet?\"

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