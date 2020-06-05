Zeynep Şenpınar'ı öldüren Selim Ahmet Kemaloğlu tutuklandı: İfadesinde "Kafamda kurduklarım yüzünden şiddet uyguladım" dedi

Muğla'da, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Katil zanlısı ifadesinde, "Zeynep sürekli beni şüphelendiren hareketler yapıyordu. Sürekli kapıya yöneldiği için korktum. Tek hatırladığım elimde bıçak olduğuydu. Daha sonra da ambulansın geldiğini hatırlıyorum" dedi.

Kız arkadaşı Zeynep Şenpınar öldüren Selim Ahmet Kemaloğlu, kendisine de zarar verdiği cinayetle ilgili tedavisinin ardında savcılığa ifade verdi.Katil zanlısı ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ile erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada boksör olduğu öğrenilen Kemaloğlu, kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı birçok kez bıçaklamıştı.

Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunan Kemaloğlu'nun ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet Kemaloğlu'nun tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtilmişti. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan ve servise alınan katil Selim Ahmet Kemaloğlu'nun sağlık durumunu ifade vermeye elverişli hale geldi.

İfade verdi

Bunun üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kemaloğlu'nun hastanede kaldığı odasında savcı tarafından ifadesi alındı.

Şüpheli ifadesinde, "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nden 2016 yılında mezun oldum. Zeynep ile yaklaşık 2-3 yıl önce çalıştığım kafede tanışmıştım. Yaklaşık bir yıldır da aramızda duygusal arkadaşlık vardı. Yaklaşık 5 ay kadar önce olayın olduğu eve birlikte taşınmaya karar verdik ve bu evde birlikte yaşamaya başladık. Zeynep ile son zamanlarda aramız iyi değildi. Son dönemde psikolojik ilaç kullanıyordum. Sürekli olarak üzerimde şüphecilik hali vardı. Tüm arkadaşlarımdan ve çevremden şüpheleniyordum. Birilerinin bana zarar vereceğini düşünüyordum. Olay gecesi de birlikteydik. Zeynep sürekli beni şüphelendiren hareketler yapıyordu. Göndermeli şarkılar açıyordu. Olay gecesi de birlikteydik. 00:00'a kadar ders çalıştı. KPSS'ye hazırlanıyordu. Sonra gece 03:00'e kadar temizlik yapmaya başladı ve sanki eve birileri gelecek gibi konuştu. Ben de birilerinin gelip bana zarar vereceğini düşündüm. Bunun üzerine kapıyı kilitledim. Sürekli kapıya yöneldiği için korktum. Tek hatırladığım elimde bıçak olduğuydu. Daha sonra da ambulansın geldiğini hatırlıyorum dedi.

Katil zanlısı ifadesinde ayrıca, "Geçtiğimiz ocak ayında Zeynep ile yine kafamda kurduklarımdan dolayı tartışmıştık ve şiddet uygulamıştım. Bu olay sonrası Zeynep, F.K. diye bir arkadaşın vasıtasıyla gelip benimle barıştı ve şikâyetinden vazgeçti" dedi.

Kemaloğlu, ifadesi ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.