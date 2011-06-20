Zeynep Özal’dan Tahran’a AVM

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8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kızı Zeynep Özal, İran’a yatırım yapıyor. Özal, başkent Tahran’a 32 katlı bir alışveriş merkezi inşa ediyor.Hürriyet gazetesine konuşan Zeynep Özal, özetle şunları söyledi:“İşim gereği Tahran’dayım ve açıkçası hiç çarşaflı kadın görmedim. Sanılanın aksine o kadar kapalı giyinen kadınların sayısı çok az. Ayrıca çok bakımlılar, çok şık giyiniyorlar, her alanda çalışıyorlar, çok faal durumdalar. Devlet kademelerinde de varlar, otomobil de kullanıyorlar, bizden daha modern yaşadıklarını bile söyleyebilirim.İran-Türkiye ilişkileri son dönemlerde çok güzel. Başbakanımız bana göre çok iyi köprüler kurdu. Müteahhitlerimiz de yavaş yavaş oraya yöneldi. Daha önceleri İran’a günde iki küçük uçak giderdi, şimdi büyük uçaklar var ve uçuşlar çok daha sık. Dışarıdan farklı görüyorsunuz ama içine girince öyle değil. Ben de başta İran’a gitmeye çekindim, ama gidince anladım ki düşündüğünüzden çok farklılar. Bizi de çok seviyorlar. Hiç yabancılık hissetmiyorsunuz.Ortağım Beşir Yayla 30 yıllık aile dostumuz. Kendisi Selçuk İnşaat’ın sahibi. İran’a gitti, sonrasında bana “Ortak olur muyuz?” teklifinde bulundu. O inşaatı çok iyi biliyor, bense yurtdışını… Dolayısıyla güçbirliği yaptık ve şirketi kurduk. Şu an 32 katlı bir alışveriş merkezi inşa ediyoruz, bir yandan da yeni projeler üretiyoruz.Şu ana kadar yaptığımız işin bütçesi ortalama 56 milyon dolar. Bundan sonra yapılacak iki ayrı projeyi de dahil edersek toplamda 400 milyon doları bulacak. Orada sadece bir tane Carrefour var, alışveriş merkezi yok, özellikle restoranlara çok ihtiyaç duyuluyor. Biz de Özal Investment’i kurduk, 32 katlı alışveriş merkezi inşaatına başladık.Annem şirketimin tanıtımı için de İran’a gelecek. Babamdan sonra İran’a hiç gitmemişti ama ben bir ay sonra onu götüreceğim.Evim Tahran’da. İki-üç ayda bir Türkiye’ye geliyorum. Kalan zamanlarım İran’da geçiyor. Biraz önce de dediğim gibi orada yabancılık çekmiyorum. Bir kere herkes Türkçe kanalları izliyor. Tüm dizilerimizi takip ediyor ve çok iyi Türkçe konuşuyorlar.Bizim İran’daki tek sorunumuz devlete iş yapıldığı zaman teminat mektubu isteniyor. Bunu da bankalar ABD ambargosundan dolayı İran’a vermiyor. Bu sorunun çözülmesi gerek.”