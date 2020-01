Zeynep öldü, üst geçit yapıldı

Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da geçen Ekim ayında okul dönüşü evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu 11 yaşındaki Zeynep Nazlı Kahveci\'nin ölümü sonrasında bölgeye 2 üst geçit yapılmaya başlandı. Baba Arif Kahveci, defalarca bölgeye üst geçit, yaya geçidi yapılmasını isteyip başvurduklarını bölgedeki riskin görülmesine rağmen gerekli çalışmanın yapılmadığını ileri sürdü. Anne Emel Kahveci ise, \"Bu olayda kimin ihmali varsa cezalandırılmasını istiyorum. Kimin suçu varsa öğrensinler \'Aman neyse sonra yaparız\' diyerek öteleyenler varsa bulsunlar, cezasını versinler. Belki örnek olur böyle ihmaller olmaz, başka Zeynepler ölmez\" dedi.

Samsun geçen 3 Ekim\'de meydana gelen olayda, İlkadım İlçesi Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu\'nda eğitim gören 6\'ncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Zeynep Nazlı Kahveci, okul çıkışı eve gitmek için minibüse bindi. Tekkeköy İlçesi Kirazlık Mahallesi\'nde minibüsten inip evine gitmek için Samsun- Ordu karayolundan karşıya geçmek istedi. Yola çıkan Zeynep\'e Ordu\'dan Samsun yönüne giden Seçkin Ç.\'nin kullandığı 39 ES 239 plakalı otomobil çarptı. Kazada, ağır yaralanan Zeynep Nazlı Kahveci, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Zeynep\'in cenazesi, Sümeyye Hatun Camii\'nde düzenlenen cenaze töreni sonrasında Kıranköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

\'YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR\'

Ailesi ve yakınları ise 3 gün sonra küçük kızın hayatını kaybettiği Samsun-Ordu Karayolu\'nu trafiğe kapattı. Küçük kızının evine ‘Bu güzergahta yayaların can güvenliğinin sağlanması için yetkilileri sorumlu davranmaya davet ediyoruz’ yazılı pankart ile küçük kızın dev fotoğrafının bulunduğu iki afiş asıldı. Küçük kızın evinin önünde toplanan yaklaşık 500 kişi yola çıkıp araları durdurdu. Ellerinde pankartlar taşıyan vatandaşlar karayoluna oturarak üst geçit istediklerini söyledi. Samsun-Ordu karayolu çift yönlü olarak yaklaşık yarım saat trafiğe kapatıldıktan sonra olay yerine gelen Tekkeköy İlçe Kaymakamı \'Günay Öztürk\' ün üst geçit ve trafik lambası yapılacağı sözünü vermesi üzerine eylem sona erdi.

2 ÜST GEÇİT İNŞAATINA BAŞLANDI

Daha sonra karayolları tarafından küçük kızın kaza yaptığı mevkinin yaklaşık 100 metre uzağına üst geçit yapılmasına başlandı. Ayrıca bu geçidin 300 metre gerisinde bir başka üst geçit daha yapılmaya başlandı. Ayrıca çalışmalar trafik lambaları da çalışmaya başladı. Bölgeye uyarıcı trafik levhaları konuldu. Refüje bariyerler yapıldı.

İHMAL İDDİASI

Küçük çocuğun evinin bulunduğu bölgede yapılan üst geçit inşaatında sona gelindi. Ancak, acılı baba Arif ve anne Emel Kahveci, evlatlarının ölümünde ihmal olduğunu belirterek tepki gösterdi. Kızının olay günü telefonunu evde unuttuğunu ve okuldan bir ders erken çıktığı için annesinin eve geldiğini haber alamadığını belirten Arif Kahveci, şöyle dedi:

\"23\'üncü İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları çalışmalarından dolayı bütün yaya geçitleri ve ışıkların tamamı iptal edilmişti. Her gün kızımızı annesi yoldan karşıya geçirirdi ancak o gün telefonu yanında olmadığı için haber veremedi ve kendisi yoldan karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada süratle gelen bir otomobil kızıma çarptı ve hayatını kaybetti. Burada çok büyük bir ihmal var. Karayolları 7\'inci Bölge Müdürlüğü olimpiyat çalışmaları için bu yoldaki bütün ışıkları bütün yaya geçitlerini 6 ay gibi çok uzun bir süre iptal ederek bu yoldan karşıya geçmek zorunda kalan insanları resmen büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya bıraktılar. Çok ölenler oldu. Çok canlar yandı. Hiç umursamadılar. Malum Türkiye Cumhuriyeti önce öldürüyoruz sonra yapıyoruz\" dedi.

8 MAHALLE MUHTARI DİLEKÇE İLE BAŞVURDU

Olay sonrasında yapılan yol kapatma eyleminin ardından evinin önünde ve 400 metre uzaklıkta iki üst geçit yapılmaya başlandığını dile getiren arif Kahveci, \"İki üst geçit de bitmek üzere. İnşallah bundan sonra kimse böyle acılar yaşamaz. Bu son olur. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Bölgemizdeki 8 mahalle muhtarı olay öncesinde bir dilekçe yazıp, burada 10 bin insanını risk altında olduklarını dile getirmişlerdi. Bende kendim görevlilere bunu sözlü olarak bildirmiştim. Ama maalesef kızımızı kaybettik. Trafik kazasıyla alakalı güvenlik kamerasının görüntülerini izlediğimizde görülüyor ki \'çarpan kişi\' benim hızım 70-80 kilometre demiş ancak görüntülerde hızı en az 120 kilometre burası meskul mahal hızla geliyor hiç bir şekilde frene basmadan çocuğumuza vurmuş\" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

\'İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ \'RİSK VAR\' DİYEREK UYARMIŞ\'

\"Polisin kaza raporunu hayretle okudum. Raporda diyor ki \'Yayalar karayollarında üst geçitlerin ışıkların, yaya geçitlerinin bulunduğu yerlerden geçmek zorundadır\' Ya kusura bakmayın arkadaşlar burada şu bir kaç kilometre yol içerisinde üst geçit mi vardı, trafik ışığı mı vardı, yaya geçidi var mıydı da benim çocuğum oradan geçmedi. Bunu özellikle onların vicdanlarına seslenerek dile getirmek istiyorum. İlçe emniyet müdürümüz bize diyor ki \'Ben diyor Temmuz ayının 15\'inde Karayolları Bölge Müdürlüğü\'ne resmi bir dilekçe yazdım\' Dilekçede bu bölgede yaşayan insanların kullanabilecekleri bir yaya yolu, bir trafik ışığı ve üst geçit olmadığı için çok büyük bir risk oluşturduğunu yazdığını kendisi bizzat söyledi. Burada ihmali olan herkesi Allah\'a havale ediyorum: en büyük takdiri verecek olan Allah\'tır. Bir olimpiyat kaç tane Zeynep yapar. Olimpiyat yapacağız diye buradaki insanların bütün güvenlik önlemlerini yok ettiler sonra olimpiyat yaptık dünya çapında bir şey yaptık ama Zeynep gitti. Başka çocuklar insanlar gitti. Bunun cevabını kim verecek.\"

\'ÇOCUKLARIM YİNE BU YOLDAN KARŞIYA GEÇECEK\'

Gözü yaşlı anne Emel Kahveci ise \"Olay olmadan eşime sürekli diyordum ki bu yolda hep sıkıntı yaşıyoruz acaba ne zaman buraları düzeltecekler diyordum. Zeynep sıradan bir çocuk değildi. Kaç tane çocuk annesinden mikroskop istemiştir. Zeki akıllı bir çocuktu. Aslında her gün onu yoldan karşıya ben geçirirdim. O gün telefonu yanında olmadığı için kendi geçmek istedi. Benim haberim olmadı. Kızıma araba çarptı ve oracıkta öldü. Şimdi burada üst geçit yapılıyor. Buna da çok şükür diyeceğim çünkü 3 tane daha çocuğun daha var çünkü. Onlarında bu yoldan geçme ihtimali var. Onların da bu üst geçide ihtiyacı olacak. Biz bu yoldan sürekli karşıya geçmek zorundayız. En azından böyle bir tehlike azalmış olacak. Bu olayda kimin ihmali varsa onların cezalandırılmasını istiyorum. Kimin suçu varsa öğrensinler \'aman neyse sonra yaparız\' diyerek öteleyenler varsa bulsunlar, cezasını versinler. Belki örnek olur böyle ihmaller olmaz, başka Zeynepler ölmez\" diye konuştu.



