Zeynep Erbakan'dan şimdi de 'bel altı' şantaj davası

Önce koca dayağı, ardından boşanma, sonra kardeşleriyle mal kavgası derken eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın kızı Zeynep Erbakan’ın başı şimdi de ‘şantaj’ ile dertte.

“Babamın mallarını benden kaçırdılar” diye suç duyurusunda bulunan Zeynep Erbakan, son olarak psikolojik tedavi görürken hastanede tanıştığı genç hakkında da “şantaj” yapıyor diye dava açtı.

Cemal Doğan'ın Habertürk gazetesinde yayımlanan haberine göre, suçlanan Murat Çankaya ise “Üç ay birlikte olduk. Benden kocasını öldürtmemi istedi. Ayrıca Ankara’daki kuyumcusuyla da ilişkisi var” dedi. Şok olay, Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Kaya’nın hazırladığı iddianame ile ortaya çıktı. Bir süre sonra görülecek dava için Zeynep Erbakan’ın yanı sıra şantajla suçlanan Murat Çankaya ifade verdi.

'Tedavi döneminde tanıştım'

Asliye ceza mahkemesince kabul edilen dava, son dönemlerde sıkıntılı günler geçiren Zeynep Erbakan’ın suç duyurusu üzerine açıldı. İddianamede, “zincirleme şekilde şantaj ve kişilerin huzur ve sükûnunu bozma” suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istenen şüpheli Murat Çankaya ile Zeynep Erbakan’ın karşılıklı ifadelerine yer verildi. Babası Necmettin Erbakan’ın rahatsızlığı döneminde Kasım 2009 ve Ocak 2010 tarihleri arasında Hacettepe’de psikolojik tedavi gördüğü sırada,Murat Çankaya ile tanıştığını belirten Zeynep Erbakan ifadesinde şunları dile getirdi:

'150 bin lira verdim'

“Eşimle boşanma düşüncem vardı. Murat Çankaya bir avukatın yanında çalıştığı, boşanma davamda hukuki yardımda bulunacağı, ayrıca eşimin mal varlığı ile ilgili araştırma yapacağı vaadiyle benden para istedi. Ben de Aralık 2010 ile Haziran 2011 tarihleri arasında kendisine 150 bin lira verdim. Bu parayı verebilmek için o tarihlerde evimizi sattık ve evin 2/3’sinin parasını verdim. Zira parayı vermediğim takdirde eşime ve kamuoyuna açıklama yapacağı tehdidinde bulunmuştu. Ben de ailemin ismine helal getirmemek için parayı verdim. Bu kişi, daha sonra benden 100 bin lira daha istedi. Vermediğim takdirde de şeref ve saygınlığıma zarar verecek nitelikte isnatlarda bulunup, bunu açıklayacağını belirterek şantaja başladı. Telefonla sık sık arayıp,mesaj çekerek hem huzurumu bozdu, hemde şantajda bulundu. Hastanede aynı serviste bulunduğumuz sıralarda aramızda yaptığımız konuşmanın dışında herhangi bir hadise geçmemiştir. Ancak konuşmaları kaydetmiş olabileceği gibi, ismimi de kullanarak suçlamalarda bulunacağını ve bu yönde açıklamalar yapacağını belirterek şantaja devam etmiştir.”

İşte iddianamedeki Çankaya’nın mesajları

Zeynep Erbakan’ın, Murat Çankaya’nın kendisine gönderdiğini öne sürdüğü mesajlar da iddianamede şöyle yer aldı:

-İlla partiyi mi arayım, oraya mı geleyim, seni rezil mi edeyim, karar senin.

-Adının lekelenmemesi için partiye faks çekmiyorum, ama gerekirse çekerim ve partiye de gelirim, ama itibarına zarar gelmesini istemiyorum, pazartesi benle mutlaka görüş.

-Hâlâ telefonu açmazsan sen bilirsin, zaten pisliklerin gibi sen de bir pisliksin, sonra da dinci diye geçinirsiniz.

'Kocasını 250 bine öldürtmemi istedi'

İşsiz, lise mezunu ve eşinden boşandığı belirtilen 35 yaşındaki Murat Çankaya ifadesinde iddiaları yalanlarken Zeynep Erbakan hakkında şok suçlamalarda bulundu. Hacettepe Hastanesi Psikiyatri Servisi Bölüm 44’te birlikte tedavi görürken tanıştıklarını söyleyen Çankaya’nın şu iddialarda bulunduğu öğrenildi: “Benden soyadını bilmediğim eski sevgilisi Serdar adlı kişiye ulaşmamı istedi. Bu kişiye para yedirdi. Kendisiyle bu samimiyet sonrası yaklaşık üç ay cinsel birliktelik yaşadık. 2011 yılının şubat ayının sonlarında başlayan bu ilişkimiz mayıs ayına kadar sürdü.

'Araştırmamı istedi'

Benden boşandığı eşi Ömer Faruk Baykoç ve eniştesi Mehmet Altınöz’ün mal varlıklarını araştırmamı istedi. Kendi adını kullanmaksızın annem (Hacettepe Öğrenci Yurdu’nda temizlik işçisi) G.Ç. adına İzmir Basmane PTT Şubesi’ne paralar gönderdi. Bu paraları istediği kişilere dağıttım. Bana çeşitli işyerleri tarif edip, buralardan aldığım paraları farklı yerlere bırakmamı söylüyordu. Bu işlemleri İstanbul, Balıkesir ve Adana illerinde yoğunluklu olarak yaptım. Bütün bu işlerin karşılığında bana 100 bin lira ödeyecekti. İlişkimiz devam ettiği sırada beni bunaltıyordu. 24 saat bana ulaşmaya çalışıyordu. Gecenin geç saatlerinde dahi arıyordu. Sayısız tanığım var. Bunaldığım için ilişkimizi kendim bitirdim. Beni 0507.... numaralı telefonu ve sokakta satılan telefon hatlarından alıp arıyordu. Benden kocasını öldürtmemi istedi. Bu işi başardığım takdirde 250 bin lira ödeyeceğini söyledi.

'Kuyumcu ile ilişkisi oldu'

Benden sonra da İbrahim K. adlı kişiyle ilişkisi oldu. İbrahim, Ankara’da kuyumcuda çalışan evli biridir. Bu kişiye çok miktarda para yedirdi. Ben müştekiden, aylık 3 bin lira ücret ve masraflar dışında para almadım. Hatta para bile verdim. Bana ve aileme kredi çektirdi. Tarihini hatırlamıyorum, ancak İş Bankası’ndan 35 bin lira çektik. Ben bu krediyi ve yakın akrabalardan elden para alarak kendisine 89 bin lira nakit para verdim. Senet veya yazılı belge düzenlemedik. Bu parayı ödeyeceğine yemin etti. Bu para ve vereceğini vaat ettiği toplam 189 bin lira ödeme yapacaktı. Kendisi ile 10 Kasım 2011 tarihinde sözlü anlaştık.

'Fotoğrafı neden verdi'

Müştekiye kullandığım telefondan çekilen mesajlar ile soruşturma evrakları içerisinde bulunan ve eniştesi Mehmet Altınöz’e gönderdiğim el yazılı metinleri ben gönderdim. Boşandığı eşi Ömer Faruk Baykoç’a ait iki fotoğrafı neden bana verdiğinin sorulmasını istiyorum. Zira bu kişiden ayrılıp, çocukları yanında kalıp, kalan parayı kendisi yiyecekti. Söz verdiği halde borcunu ödemediği için, partiye, basın ve medya önünde rezil edeceğime dair mesajla, dosyada olmayan posta iletileri gönderdiğim ve bu hususu konuşmak için kendisini aradığım doğrudur.”