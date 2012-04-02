Zeynep Erbakan davayı geri çekmiyor

Kardeşleriyle miras davası sürerken, Murat Çankaya isimli kişiye açtığı şantaj davasıyla da gündeme gelen Zeynep Erbakan, "Gazeteleri okumuyorum. Gelişmeleri takip etmiyorum. Davayı da çekmeyeceğim" dedi.

Vatan gazetesinin haberine göre, eski eşine “dayak ve boşanma”, kardeşlerine “mal kaçırma” davaları açan eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’ın kızı Zeynep Erbakan bu defa da şantaj davası ile gündeme geldi. Zeynep Erbakan bir gazeteye yaptığı açıklamada, dava açtığı Murat Çankaya’nın, “Onunla sevgiliydik, üç ay birlikte olduk” iddialarına gülerek, “Fotoğrafı gördüğünüz zaman olup olamayacağına siz karar verin” demişti.

Zeynep Erbakan hâlâ teyzesinin vefatıyla ilgili işlerle ilgilendiğini, cenaze evinde olduğunu belirterek, soruların büyük bölümünü yanıtsız bıraktı. Kardeşlerinin kendisi hakkında “Vasi tayin etmek istediği” iddialarıyla ilgili konuşmayan Zeynep Erbakan, “Gelişmelerle ilgili bilgim yok” demekle yetindi. Zeynep Erbakan, gazeteleri ve televizyon haberlerini takip etmediğini de söyledi. “Açtığınız davayı geri çekmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna ise Zeynep Erbakan, kararlı şekilde, “Hayır, davayı geri çekmeyeceğim” yanıtını verdi.

Görevden alınacak mı?

Zeynep Erbakan bu sözleriyle Genel Merkezin başlattığı ‘Uzlaşma’ turlarını da bir bakıma sonlandırmış oldu. Aralarında Necmettin Erbakan’a en yakın isimler olan eski Genel Başkan Recai Kutan, Fehim Adak, Şevket Kazan ve SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın da bulunduğu çok sayıda isim Zeynep Erbakan’ı ikna etmek için uğraşmıştı. Kulislerde, “Zeynep Erbakan, SP Kadın Kolları Başkanlığı görevinden alınacak mı?” sorusu dolaşmaya başladı. Erbakan’ın psikolojik durumunun bu göreve uygun olmadığını savunan partililerin bu talebine karşılık Genel Merkez’den muhalif kanada, “Şu aşamada böyle bir şey söz konusu olamaz. Zeynep Hanım görevinin başında kalacak” mesajının gittiği öğrenildi.

3 milyon lira tartışma yarattı

Zeynep Erbakan’ın ilginç açıklamaları SP kulislerini sarsmaya devam ediyor. Erbakan’ın bir gazeteye yaptığı açıklamada, “Kardeşlerim davadan vazgeçmem için 1 milyon TL değil 3 milyon TL teklif ettiler. Başıma gelip imzala deyince ben de ‘Hayır’ dedim. Hatta avukatım bana ‘Hocanın serveti 3 milyon değildir. Sakın böyle bir şey imzalama’ dedi. Ben de imzamı atmadım” sözleri, tartışma konusu oldu.

Saadet'te Erbakan çatlağı

SP’de muhalefet kazanı da kaynamaya başladı. SP kurucu üyesi Necmettin Aydın geçtiğimiz hafta bir basın açıklaması yaparak, Genel Başkan Mustafa Kamalak’ın istifasını istedi. Kamalak’tan “İstifa yok” sinyali gelirken, Zeynep Erbakan’ın dava süreciyle başlayan gerilimin bir yol ayrımıyla sonuçlanabileceği de belirtiliyor. Kurucu üye, psikolog Necmettin Aydın, Erbakan kardeşlerle ilgili de şu yorumu yapmıştı: “Durum bilinmesine rağmen Zeynep Hanımefendi’nin günlerce teşkilatteşkilat dolaştırılarak kardeşlerinin, Fatih Erbakan’ın aleyhine konuşturulduğu anlaşılmaktadır. Kamalak’ın ‘Bu mesele kardeşler arası miras kavgasıdır, partiyi ilgilendirmez’ sözü ile eşinden ve çocuklarından kopmuş bir kişinin kardeşlerine karşı da kışkırtıldığı çok açıktır. Böyle bir yaklaşım, aile bağlarından kopartılmış ve sağlık raporundan anlaşıldığı kadarıyla rahatsız bir kadının depresyonunu artıracağı kesindir. Söz konusu ruh haliyle Zeynep Hanımefendi’nin ciddi manada özellikle kendisine zarar verecek yanlış kararlar alması da kuvvetle muhtemeldir.”