Zeynep Dizdar: Erdoğan, 90'larda olmayan özgürlüğü getirdi

1990’larda yaptığı müzikler ile hatırlanan şarkıcı Zeynep Dizdar, o yıllar için "Özgürlüğümüz çok yoktu. Aman öyle demeyelim böyle olur diye düşünüp her şeyi açıklamazdık” iddiasında bulunurken "Bu durumu ortadan kaldıran Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi daha özgür konuşuyoruz” görüşünü dile getirdi.

Azonceoldu.com'dan Hakan Kanburoğlu'na açıklamalarda bulunan Dizdar, "Çok güzel bir ülkeyiz, Türkiye'ye oyun yapıyorlar ama başımızdaki lider bu oyunlara izin vermez" ifadelerini kullandı.

“Bazen kendimi alamıyorum, coşuyorum"

Siyaseti takip ettiğini söyleyen Dizdar, "Ne oluyor ne bitiyor, yorumluyorum. Bazen kendimi alamıyorum, coşuyorum. Şöyle olmalı, böyle olmalı diye evde bağırıyorum. Politikayla da ilgilenebilirmişim. Ben de adalet duygusu çok fazla acayip adilimdir. Milletvekili olmak isterdim" dedi,

“Erdoğan gibi olurdum…"

Dizdar, 'Nasıl bir milletvekili olurdun?' sorusuna Erdoğan'ı örnek göstererek yanıt verdi:

"Tozu dumana kattırırdım, asla bir haksızlık ve hile yapmazdım. Tayyip Erdoğan gibi olurdum. Erdoğan gibi kendi partimi kurardım, kendi güçlerimi ortaya koyardım. Akıllıysan kendi başına gideceksin. Ülkeni seven bir insansan kendi partini kuracaksın aynı cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı gibi.”

“Şimdi daha özgürüz"

90'larda her şeyin sığ olduğunu söyleyen Dizdar, şöyle devam etti:

"Özgürlüğümüz çok yoktu. Aman öyle demeyelim böyle olur diye düşünüp her şeyi açıklamazdık. Bu durumu ortadan kaldıran Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi daha özgür konuşuyoruz, ben öyle hissediyorum."

“Oturmana kalkmana dikkat edeceksin…"

Dizdar, "Sence sanatçı siyasi konularda nasıl davranmalı? Tamamen muhalif mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Tamamen muhalif tabii ki olunmamalı, sanatçısın ve herkes yerini bilmek zorunda. Hakaret içerikli konuşmamak gerekiyor. Fikir özgürlüğü elbette ki var ama bazen bazı insanlar sınırları aşıyor. Çocukluğumdan beri nerede, nasıl davranacağımı bilerek yaşadım. Oturmana kalkmana dikkat edeceksin.”

Dizdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Yerli ve milli olunmalı' açıklamasıyla ilgili, "Görüşlerine çok katıldığım için doğru söylüyor, yüzde 90 destekliyorum" ifadesini kullandı.