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ZEYNEP BEBEK YENİDEN AMELİYAT EDİLEBİLİR MALATYA (A.A)

19 Eylül 2010 16:48

-ZEYNEP BEBEK YENİDEN AMELİYAT EDİLEBİLİR MALATYA (A.A) - 19.09.2010 - İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, Hakkari'deki patlamada yaralanan Zeynep bebeğin bacaklarının fonksiyonlarını yitirdiğini söylemek için henüz erken olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özgen, Hakkari'deki terör saldırısından yaralı kurtulan 15 aylık Zeynep Kurt'un tedavi altında bulunduğunu ve durumunun netleşmesi için zamana ihtiyaç olduğunu kaydetti. Bacaklarında çok sayıda kırık ve ezilmeyle hastaneye gelen Zeynep bebeğin ameliyata alındığını hatırlatan Prof. Dr. Özgen, kırık ve eziklerin kaynaması için bir sürece ihtiyaç olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: ''Zeynep bize geldiğinde bacaklarında çok sayıda kırılma ve ezilme vardı. Çok ağır bir durumda gelen bebek ameliyata alınarak tedavisine başlandı. Şu an için belli bir sürecin geçmesi bekleniyor. Bacaklarının tamamen fonksiyonlarını kaybettiğini söylemek doğru olmaz. Belli bir sürecin geçmesinin ardından yapılacak olan incelemeyle birlikte belki yeniden ameliyat edilecek. Daha sonra kesin bir şey söylenebilir. Ortopedi uzmanları arkadaşlarımızdan da aldığım bilgiye göre, şu an için kesin bir şey söylenemiyor. Zeynep bebeğin durumunun netleşmesi için biraz zamana ihtiyaç var.''

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