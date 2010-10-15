-ZEYNEP BEBEK TABURCU EDİLDİ MALATYA (A.A) - 15.10.2010 - Hakkari'deki mayın patlamasında yaralanan ve tedavisi tamamlanarak taburcu edilen 1 yaşındaki Zeynep Kurt artık yürüyebilecek. Hakkari'nin Geçitli köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 29 gündür tedavi gören Zeynep bebek taburcu edildi. Taburcu işlemlerinin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Ertem, Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Bilge Türk Bilen ve Zeynep bebeğin amcası Yalçın Kurt, hastane önünde bekleyen gazetecilere konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Güzel ve mutlu bir günü yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. Özgen, ''Zeynep bebeğimiz bugün şifa ile hastanemizden taburcu oluyor. Başından geçen travmanın neredeyse tamamını atlatmasını bir lütuf diye değerlendiriyorum. Bunun yanında hem ailenin göstermiş olduğu sabır ve iş birliği nedeniyle hem meslektaşlarımın özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum'' dedi. -''ZEYNEP YENİ BAŞTAN YÜRÜYEBİLEN BİR BEBEK OLACAK''- Bundan sonraki hayatında Zeynep bebeğe mutlu bir ömür dileyen Özgen, ''Malum hastamız yeni yürüme çağında. 11'inci ayda bize gelip 12'inci ayını bizimle geçirdi. Tam yürüme çağı. Dolayısıyla yürümesini bir ay ertelemiş olduk. Artık yeni baştan yürüyebilen bir bebek olacak. Fonksiyonları daha önce olmadığı için yeni bir bebek gibi değerlendireceğiz'' diye konuştu. Kadir Ertem de Zeynep bebeğin sağlığı hakkında bilgi verdi. -''İKİ HAFTADA AYAĞA KALKACAK''- Ertem, ''Hastamıza seri ameliyatlar yaptık. Ayaklarında açık yaralanmalar vardı. Tedavi iyi cevap verdi. Şu anda yaraları kapandı, kırıkları kaynadı. Ortalama iki hafta içerisinde ayağa kalkacağını umuyoruz'' dedi. Zeynep bebeği takip etmeye devam edeceklerini dile getiren Ertem, şunları söyledi: ''Ama iyi bir tedavi noktasında olduğumuzu düşünüyoruz. Şu anda sağlık konusunda gerektirecek bir müdahale yok. Yürüme konusunda motor sistemi değerlendirildi. Başta verilen tedaviler neticesinde belirgin sakatlığın gelişeceğini düşünmüyoruz.'' Bilge Türk Bilen ise Zeynep'in ilk geldiği zamanlar salt dolaşım problemi olduğunu ifade ederek, ''Ama o problem çözüldü. Bizim açımızdan da bakacak olursak iyileşti. Sadece yara izlerimiz var. Onlar da problem olmayacaktır. Tamamen iyileşti. Herhangi bir sıkıntısı bulunmamaktadır'' dedi. Amca Yalçın Kurt, hastane yönetimine ve çalışanlara teşekkür etti. Yalçın Kurt, ''Terör sorunun çözümüne ilişkin Zeynep'in umut olmasını diliyorum'' diye konuştu.