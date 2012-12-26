Zeynep bebek Gata'ya sevk edilecek



Marmaris Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Zeynep bebek, Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen özel ambulans uçak ile GATA'ya sevk edilecek.



Datça'da meydana gelen trafik kazasında anne ve babası hayatını kaybeden ve olaydan 25 saat sonra yaralı olarak bulunan 1 yaşındaki Zeynep Birdane'nin tedavisi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) devam edecek.

Zeynep Bebek, Marmaris Devlet Hastanesi'nde yapılan son kontrollerinin ardından dün gece Marmaris'e gelen halası Cansu Birdane ve dayısı Bilal Albayrak tarafından alınarak, askeri ambulans ile Dalaman Askeri Havalimanı'na götürülecek. Zeynep bebek, burada hazır bekletilen ambulans uçakla GATA'ya sevk edilecek.

Marmaris Jandarma Komutanı Yarbay Cafer Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazadan sonra bebeğin Marmaris Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını belirterek, ''Genelkurmay Başkanı'nın özel talimatı ile Zeynep bebeğin tedavisi için Dalaman Askeri Havalimanına özel askeri ambulans uçak gönderildi. Askeri uçak, Zeynep bebeği GATA'ya götürecek. Şu an bebeğin son kontrolleri yapılıyor. Buradaki süreç tamamlandıktan sonra Zeynep bebek, askeri ambulans ile eskort eşliğinde Dalaman'a gidecek'' dedi.