T24 LogoT24 Logo
Gündem

ZEYNEP BEBEĞİN DURUMU İYİ MALATYA (A.A)

18 Eylül 2010 21:22

-ZEYNEP BEBEĞİN DURUMU İYİ MALATYA (A.A) - 18.09.2010 - Hakkari'nin Geçitli köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 15 aylık Zeynep Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca ve AK Parti Malatya İl Başkanı Mustafa Şahin, Zeynep Kurt'u yattığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde ziyaret etti. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karakaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede tedavisine devam edilen Zeynep'in gerekli tetkiklerini yaptıklarını belirtti. Karakaplan, Zeynep'in hala yoğun bakımda müşahede altında tutulduğunu kaydetti. Zeynep bebeğin iyileşmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Karakaplan, ''Zeynep'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını umut ediyoruz'' dedi. AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, terör olaylarını şiddetle kınadığını, bu olaylara meydan verenleri ise lanetlediğini dile getirdi. Bu olayları yapanların insanlıkla alakaları olmadığını düşündüğünü ifade eden Koca, şunları söyledi: ''Kendi insanını, çocuğunu öldürebilecek şekle gelmiş insanlardan bu ülkeye fayda gelmez. Ama inşallah bunlar onların son çırpınışları olacak. Bu olayların önlemi alınacaktır. Doktorların Zeynep'in sağlık durumunun iyiye gittiğini söylemesi bizler için büyük bir sevinç oldu.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24