-ZEYNEP BEBEĞİN DURUMU İYİ MALATYA (A.A) - 18.09.2010 - Hakkari'nin Geçitli köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 15 aylık Zeynep Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca ve AK Parti Malatya İl Başkanı Mustafa Şahin, Zeynep Kurt'u yattığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde ziyaret etti. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karakaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede tedavisine devam edilen Zeynep'in gerekli tetkiklerini yaptıklarını belirtti. Karakaplan, Zeynep'in hala yoğun bakımda müşahede altında tutulduğunu kaydetti. Zeynep bebeğin iyileşmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Karakaplan, ''Zeynep'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını umut ediyoruz'' dedi. AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, terör olaylarını şiddetle kınadığını, bu olaylara meydan verenleri ise lanetlediğini dile getirdi. Bu olayları yapanların insanlıkla alakaları olmadığını düşündüğünü ifade eden Koca, şunları söyledi: ''Kendi insanını, çocuğunu öldürebilecek şekle gelmiş insanlardan bu ülkeye fayda gelmez. Ama inşallah bunlar onların son çırpınışları olacak. Bu olayların önlemi alınacaktır. Doktorların Zeynep'in sağlık durumunun iyiye gittiğini söylemesi bizler için büyük bir sevinç oldu.''