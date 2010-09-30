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ZEYNEP BEBEĞİN SAĞLIĞI YERİNDE MALATYA (A.A)

30 Eylül 2010 18:20

-ZEYNEP BEBEĞİN SAĞLIĞI YERİNDE MALATYA (A.A) - 30.09.2010 - Hakkari'nin Geçitli köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 1 yaşındaki Zeynep Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeynep bebeğin sağlığının son derece iyi olduğunu söyledi. Zeynep'in her iki ayağındaki daha önce kesilen zarların dikildiğini anlatan Özgen, ''Bir parçası yapılmış olan işin öbür tarafı tamamlandı. Bu bir ameliyat sayılmaz. Zeynep bebeğimizin herhangi bir sağlık sorunu yok'' dedi. Zeynep'in amcası Yalçın Kurt da, Zeynep'in yoğun bakımda olduğunu, şu anda şuurunun yerinde olduğunu belirterek, Zeynep'in her iki ayağındaki kasların yan yana getirilerek dikildiğini kaydetti.

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