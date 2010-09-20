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ZEYNEP BEBEĞİN ABLASI TABURCU EDİLDİ HAKKARİ (A.A)

20 Eylül 2010 23:38

-ZEYNEP BEBEĞİN ABLASI TABURCU EDİLDİ HAKKARİ (A.A) - 20.09.2010 - Hakkari'nin Geçitli köyü yakınlarındaki patlamadan kardeşi Zeynep ile yaralı kurtulan Sudenaz Kurt, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Akşam saatlerinde yapılan son kontrollerin ardından taburcu edilen küçük Sudenaz, babası Hamit Kurt'un kucağında hastaneden çıktı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere gülümseyerek, el sallayan Sudenaz Kurt, babası ve yakınları tarafından Pehlivan Mahallesi'ndeki evine götürüldü.  Eşi Şirin Kurt'un yaşamını yitirdiği, çocukları Sudenaz ile Zeynep'in ise yaralandığı olayın etkisini üzerinden atamayan acılı baba Hamit Kurt, kızı Sudenaz'ı kucağına alarak, uzun uzun öptü. Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı zulüm olarak nitelendirerek, ''Allah iki çocuğumu annesiz bıraktı, kimsenin çocuğunu bırakmasın'' dedi. Kızı Sudenaz'ın hastaneden taburcu olmasına sevindiğini söyleyen Hamit Kurt, şöyle dedi: ''Allah'a şükürler olsun durumu şu an iyi. Malatya'da tedavi gören kızım Zeynep'in sağlık durumunu da telefonla öğreniyorum. Durumunun iyi olduğunu söylediler. Yarın da Malatya'daki çocuğumun yanına gitmeyi düşünüyorum. Bu olanları Allah kimseye göstermesin, çok büyük bir acı, fakat devletimiz güçlüdür. Kimin yaptığını ortaya çıkartabilir. Kimseyle bir alıp veremediğim yoktu. Devlet bizlere sahip çıkarak bu olayı aydınlatsın.'' Hamit Kurt, gazetecilerin, ''ne iş yaptığını'' sorması üzerine babasına ait iş yerinde çalıştığını söyledi.

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