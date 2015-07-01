Zeynep Altıok Madımak tişörtüyle Meclis'te

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak katliamında hayatını kaybeden şair Metin Altıok'un kızı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Zeynep Altıok, Meclis Başkanlığı seçiminin yapıldığı TBMM Genel Kurulu'na unutMADIMAKlımda yazan Madımak tişörtüyle geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sivas olaylarının yaşandığı Madımak Oteli'nin müzeye dönüştürülmesi, yargılamaların yeniden yapılması ve 2 Temmuz'un yas günü ilan edilmesine yönelik hazırlık içinde olduklarını bildirdi.

Madımak tişörtüyle geldi

Sivas olaylarında yakınlarını kaybedenlerin ailelerini Meclis'te kabul eden Özel, Sivas'ta dünya siyasi tarihinin en büyük acı ve en büyük utançlarından birinin yaşandığını ifade etti.

Özel yarın yapılacak anma etkinliğine genel başkan yardımcıları, grup başkanvekilleri başkanlığında yaklaşık 60 milletvekiliyle katılacaklarını belirterek, "Bu dava siz bitti demeden bitmesin diye, davanızın takipçisi olmak üzere şimdiye kadarki en ciddi katılımla yarın Sivas'ta olacağız" dedi.



Madımak olaylarının sembollerinden iki kişinin CHP'de milletvekili seçildiğini, çok sayıda CHP milletvekilinin de davayı yakından takip ettiğini anlatan Özel, "Madımak olaylarında hayatını kaybeden Metin Altıok'un kızı Zeynep Altıok ile yaşamını yitirenlerin avukatı Şenal Sarıhan da yarın Sivas'ta olacak. Zeynep'in ve Sayın Sarıhan'ın CHP'den milletvekili olmasıyla bu değişimin süreceğine inanıyoruz. Neredeyse grubumuzun salt çoğunluğu yarın Zeynep'e eşlik edecek" diye konuştu.



Özgür Özel, CHP Grubu olarak Madımak'ın müzeye dönüştürülmesi, yargılamaların yeniden yapılması ve 2 Temmuz'un bir yas günü olarak ilan edilmesine yönelik hazırlık içinde bulunduklarını kaydetti.



'Dava çözülemez hale getirildi'





CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan da hukuk mücadeleleri sırasında aşamadıkları engelleri yasal düzenlemelerle ve parlamento düzeyinde verilecek mücadeleyle aşmaya çalışacaklarını açıkladı.



Sarıhan, "Bu kürsülerde biz oturmuyoruz, siz oturuyorsunuz, Sivas'ın acılı aileleri. Bu aileler acıyı bal eylemiş aileler. Bütün bu mücadeleyi kendi yakınlarını geri getirmek için vermediler, yeni katliamlar olmasın, yeni acılar yaşanmasın diye verdiler" dedi.



Madımak davasının bitmeyeceği gerçeğiyle karşı karşıya olduklarını ifade eden Sarıhan, "Dava doğal hukuk yollarıyla çözülemez hale getirildi. Bu olayın insanlığa karşı bir suç olduğu gerçeği ne yazık ki yargılamalarda kabul görmedi. Ama bizim vicdanımız ve uluslararası belgeler de bunun insanlığa karşı bir suç olarak algılandığını haykırıyor" diye konuştu.



Altıok: Bu çatı altında beni sorguya çekenlerden hesap sormaya geldim

Genel kurul salonuna üzerinde #unutMADIMAKlımda yazan tişörtle gelen şair Metin Altıok'un kızı Zaynep Altıok da açıklamalarda bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok ise buluşmayı "ironik" olarak değerlendirdi.



Milletvekili seçildiğinin hemen ertesinde ilk buluşmayı kendi ailesiyle gerçekleştirdiğini aktaran Altıok, "Beni bu Meclis çatısı altında sorguya çekenlerden şimdi ben de bu çatı altında hesap sormaya geldim. Biz, 'bu dava bitti' demeden bu dava bitmeyecek ve bu dava bitmeden bizim mücadelemiz de bitmeyecek" dedi.



Altıok, 22 yıldır gidemediği Sivas'a ilk kez gidecek olmanın heyecan ve onurunu yaşadığını kaydetti.