Zeydan Karalar, Koronavirüs'ü nasıl yendiğini açıkladı: Adana dolma

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Koronavirüs'ü nasıl yendiğini açıkladı. Beslenmesine çok dikkat ettiğini belirten Karalar, "Bu süreçte eşimin yaptığı Adana dolmayı yedim. Bal-pekmez, ceviz, üzüm, badem ve fındığı eksik etmedim" dedi.

"Sahra Hastanesini bugünleri düşünerek yaptık"

“Sürekli halkın içindeyim, virüsün bana bulaşmaması mucize olurdu” diyen Karalar, çalışmasına izin verilemeyen Sahra hastanesini de faaliyete geçirmeye hazır olduklarını açıkladı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Karalar şöyle konuştu:

"Sahra Hastanesini bugünleri düşünerek yaptık ama tartışmalara kurban gitti. Sağlık Bakanlığı'na sağlık ekibimizle birlikte devretmeye hazırdık ama olmadı. İhtiyaç olduğunda biz yine hastaneyi kurarız. Yatakların bir kısmını deprem için İzmir'e, bir kısmını ise ihtiyaç sahibi vatandaşımıza gönderdik. Halen yatağımız var, altyapımız da hazır. Önemli olan halkın sağlığı."

"Güney mahallelerimizde çok Suriyeli var. Buralarda kurallara uyulmuyor. Adana vaka sayısında hızla ilk sıralara tırmanıyor. Ölümler çoğaldı, hastanelerde yatak bulmak zorlaştı. Yoğun bakım ünitelerinin tamamı dolu."

Günde 2 saat çalışma

CHP'li Başkan Karalar hastalık sürecini ise şöyle anlattı:

"Hep sahadaydık. Maske, mesafe hijyene uydum ama testim pozitif çıktı. Virüsün iki ciğere indiği tespit edildi. Kas ağrısı ve halsizlik yaşadım. Nefes darlığı olmadı. Doktorlar ve sağlık personeline bilimsel tedavi katkılarından dolayı minnettarım. Bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler aldım. Karbonhidrat, protein ile vitamin-mineral içeren öğünler yedim. Bu süreçte eşimin yaptığı Adana dolmayı yedim. Bal-pekmez, ceviz, üzüm, badem ve fındığı eksik etmedim. Doktorlarımız günde 2 saat çalışmam konusunda telkinde bulundu."