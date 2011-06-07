-ZEYBEK'TEN "ANGUT" İFADESİ ANKARA (A.A) - 07.06.2011 - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla Simav Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan soruşturma kapsamında talimatla ifade verdi. Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Nadi Türkaslan'a 40 dakika ifade veren Zeybek, Ankara Adalet Sarayından ayrılırken yaptığı basın açıklamasında, Başbakan Erdoğan'la ilgili bir benzetme yaptığını hatırlatarak, ''Benzetme bir kuşla ilgili. Kuşun adı angut. Angut kelimesi de angustan çağrışarak aklıma gelen bir söz'' diye konuştu. Zeybek, sözlerine şöyle devam etti: ''Ama angut kuşunun özelliklerinden birisine benzetiyorum. Esasında bu güzel bir kuş. Güzel de özellikleri var. Eşine sadakati vesairesi biliniyor ama bir başka özelliği var. Bütün kuşlar avcılarından kaçarken sağa sola yukarıya uçarken angut kuşu avcılarına doğru uçuyor. Ben de diyorum ki 'Sayın Başbakan, bu senin iş birliği yaptığın, Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıyım diyerek onlarla birlikte hareket ettiğin bu güç yani bu uluslararası şirketler, onların projeleri çok tehlikelidir.' Diyorum ki 'Kim bunlarla iş birliği yaparsa sonunda avlanır. Bunlar avcıdırlar. Mesela Endonezya'da Suharto'nun, Irak'ta Saddam'ın, Mübarek'in ve son zamanlarda Kaddafi'nin başına gelenler senin de başına gelebilir yani bunlara doğru gitme, bunlara doğru uçma. Tabii bu angus ineğiyle, sığırıyla da benzediği için tam da yerine oturuyor. Çünkü Türkiye'de 7 milyon sığır varken işte bu uluslararası şirketler sığır sayısının 3 milyona inmesine sebep oldular. Tarım ortadan kalkıyor, esnaflık yok oluyor, bankalarımız ve bütün birikimimiz, fabrikalarımız yabancılara satılıyor. İşte bunlar tam da neoliberalist siyasetlerdir ve bunlarla iş birliği tehlikelidir. Yani bu sana da zarar verir, ülkeye de zarar verir. Bunu söylüyorum.'' Sözlerinde hakaret kastı bulunmadığını ve eleştiri yaptığını belirten Zeybek, ''Sayın Başbakan insanlara demediğini bırakmıyor yani rakibine 'hayasız, utanmaz, şerefsiz' diyor, 'ar, haya, namus yok' diyor, buna benzer sözler söylüyor, ben bunları söylemiyorum, hakaret etmiyorum. Sadece bir kelimeden, kelimenin anlamından ve bu kuşun huyundan yararlanarak gidişi anlatmaya çalıştım ama Sayın Başbakan benimle ilgili bir kelimeden ötürü 100 bin liralık tazminat davası açmakla yetinmedi. Anladığıma göre suç ihbarında bulunmuş. Bugün savcıya ifade verdim'' dedi.