Zeybekci: Türkiye, dünyada ihracatı en hızlı artan ülkelerden biri (2)

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TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI Bakan Zeybekci, Osmaniye'deki programının ardından Kadirli ilçesine geçti

02 Şubat 2018 23:27

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI
Bakan Zeybekci, Osmaniye\'deki programının ardından Kadirli ilçesine geçti. Burada Şen Piliç\'in kesimhane ve yem fabrikasının temel atma törenine katılan Zeybekci, \"Afrin\'de şanlı ordumuz nasıl ülkemizin güvenliği için mücadele veriyorsa, bizler de ülkemizin zenginleşmesi için mücadele veriyoruz. İstiyorlar ki Türkiye eski Türkiye gibi olsun. IMF, bir zamanlar başbakanın üzerinde yetkililere sahip bir ekonomi bakanı göndermek şartıyla borç veriyordu. O günkü toplanan 100 liranın, 87 lirasını faiz olarak alıp gidiyorlardı. Şimdi 10 liranın altında bir rakam faize gidiyor. Ona bile razı değiliz, asla olmayacağız sıfıra kadar inecek. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye oldu. Türkiye, Avrupa\'nın ilk 10 büyük ekonomisinden birisi olacak. Bugün 100 milyarlık yatırım bekleyen belge var. Bunlar 2018\'de istihdam demek\" dedi. Zeybekci, ayrıca yatırımlarından dolayı Şen Piliç ailesine de teşekkür etti.

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