Zeybekci: ''Moody's suçüstü yakalandı''

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 17 Türk bankasının notunu düşüren kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'i eleştirdi. Zeybekci yaptığı açıklamada notun düşürülmesi için "Suçüstü yakalanmaktır, kendini açık etmektir. Bir anda ışıklar yandı, orta yerde dımdızlak elinde torba ile hırsızlık yaparken yakalanan gibidir aynı." ifadesini kullandı.

Moody's'in açıklamasını Merkez Bankası'nın aldığı faiz arttırım kararından iki saat sonra yaptığına dikkat çeken Zeybekci, "Artık tam anlamıyla istedikleri sonuçları alamıyorlar, istedikleri o dalga boyları arasındaki kar bölümünü artık tam anlamıyla alamaz hale geldiler. Moody's'in bu 17 bankanın kredi notunu düşürdüğü açıklaması, suçüstü yakalanmaktır, kendini açık etmektir. Bir anda ışıklar yandı, orta yerde dımdızlak elinde torba ile hırsızlık yaparken yakalanan gibidir aynı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve diğer ülkeler arasında farklı değerlendirme yapıldığını ifade eden Bakan Zeybekci, Türkiye ile bazı Avrupa ülkeleri kıyasladı:

"Not düşürdüğü bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu, kamu bankalarında yüzde 14,9; özel sektör bankalarında yüzde 15,7. Peki senin koyduğun baraj ne? 'Sermaye yeterlilik oranı yüzde 8 olmalı demişsin.' Türk bankaları yüzde 15'in üzerinde, iki katı kadar. İşte suçüstü yakalanmak budur. Takibe düşen kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 2,9 Türkiye'de. Peki diğerleri nasıl? İspanya'da bu yüzde 5,6; Rusya'da yüzde 9,5; İtalya'da yüzde 17,1; İrlanda'da yüzde 14; Yunanistan'da yüzde 36. Türkiye'de yüzde 2,9. Sen ne yaptın? 17 bankamızın kredi notunu düşürüyorsun. Bu seni suçüstü yapar çünkü sen önceden de suçüstü olmuştun zaten. 18 Temmuz'da sabah 08.30'da Türkiye'nin kredi notunu düşüren sizdiniz. Ne zaman çalıştın, ne zaman baktın, defteri kitabı hesabı ne zaman yapıverdin de hafta sonu, pazartesi günü sabah erkenden yetiştiriyorsun? Veyahut da 7 Haziran 2015 seçimleri. Yine suçüstüydü orada. İstiyor ki yine eski günler olsun, istiyor ki Türkiye yine eskisi gibi el açsın."

Zeybekci Türkiye'de takibe düşen toplam kredilerin milli gelire oranının yüzde 1,5 olduğunu vurgularken :

"Bu İngiltere'de yüzde 2,5. En iyilerini veriyorum, bazı ülkeleri geçiyorum, Almanya'da yüzde 2, Hollanda'da yüzde 5, İtalya'da yüzde 10, Yunanistan'da yüzde 55. Onların bankalarına ekselansları henüz daha bir şey demediler. Türkiye'ye oynanan oyun bu kadar belirgin bir şekilde olmamıştı. Sen inandırıcı bir kurum olsan Türkiye'nin geçen yıl büyümesini 4 defa yukarı yönde revize ettin de 5'inci de bile tutturamadın. Sen nasıl uzmansın." yorumunda bulundu.