Zeybekci, Moddy's'in büyüme tahminini değerlendirdi

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de partililerle bayramlaşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kredi derecelendirme kuruluşu Moddy\'s\'in Türkiye\'nin büyüme tahminini güncellemesini değerlendirdi. Mood\'s\'in Türkiye\'nin büyümesini ikinci kez revize ettiğini belirten Zeybekci, \"Lütfetmiş, 3.7 demiş Türkiye\'nin 2017 büyümesine. Bir daha revize edecek, bir daha yakalayamayacak. Bir daha revize edecek yine yakalamayacak. Açıkça söylüyorum\" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kurban Bayramı öncesi memleketi Denizli\'ye gelerek bayramlaşma törenlerine katıldı, ziyaretler yaptı. Asri Mezarlık\'taki Anıt Şehitlik\'i ziyaret eden Zeybekci\'ye Vali Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan ve Sema Ramazanoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan eşlik etti. Şehit mezarlarına karanfil bırakan Zeybekci, dua etti ve şehit aileleriyle sohbet etti. 0-6 Yaş Çocuk Yuvası ve Huzurevi\'ni ziyaret eden Zeybekci, yaşlıların ellerini öptü, bayram hediyelerini verdi. Huzurevi sakinlerinin bayramını kutlayan Zeybekci, yaşlılarla birlikte Çanakkale Türküsü\'nü söyledi. Zeybekci yaptığı konuşmada Huzurevi ve Çocuk Yuvası\'nda çalışmanın fedakarlık ve özveri gerektirdiğini söyledi. Huzurevinin ardından Korucuk Mahallesi\'nde şehit uzman çavuş Özkan Bilgiç\'in evini ziyaret eden Bakan Zeybekci, ailenin bayramını kutladı. Ziyarette Kuran ve dua okundu.

\'BİR DAHA REVİZE EDECEK, YİNE YAKALAYAMAYACAK\'

AK Parti İl Başkanlığı\'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Zeybekci\'yi kalabalık bir partili grubu karşıladı. Partililerle tek tek selamlaşarak bayramlarını kutlayan Zeybekci, yaptığı konuşmada Türkiye\'nin 2017 yılında ekonomik anlamda rekorlar kıracağını, 2017\'nin şahlanma yılı olacağını söyledi. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody\'s\'in Türkiye\'nin büyümesini revize etmesini değerlendiren Zeybekci şunları kaydetti:

\"Dün akşam geç saatlerde Moody\'s açıklama yaptı. Türkiye\'yle ilgili görünüm raporunu yayınlıyor. Yine de yaptılar dercesine bunu söylüyor. İkinci defa revize ediyor büyümeyi. Lütfetmiş, 3.7 demiş Türkiye\'nin 2017 büyümesine. Bir daha revize edecek, bir daha yakalayamayacak. Bir daha revize edecek yine yakalamayacak. Açıkca söylüyorum. 3.7 demiş, göreceksin sen. 11- 12 Eylül\'de açıklanacak Türkiye\'nin ikinci çeyreği. Üçüncü çeyrekte göreceksin yüzde 7- 7.5 büyüme nasıl oluyor? Dördüncü çeyrekteki büyümeyi göreceksin. Bu gece ihracat rakamları belli olacak, yarın açıklanacak. İlk defa söylüyorum. Bakın tahmin bile edemiyorlar. Olsa olsa yüzde 6- 7 olur diyorlar. İki katı olacak göreceksiniz. 2017 yılı Türkiye\'nin ekonomik anlamda şahlanma yılı olacak. IMF geçen hafta açıkladı. Satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 13. ekonomisi Türkiye ekonomisi. Avrupa\'nın 5\'inci büyük ekonomisi Türkiye ekonomisi.\"

Bakan Zeybekci daha sonra Delikliçınar 15 Temmuz Şehitler Meydanı\'nda her bayram geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programına da katıldı.

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