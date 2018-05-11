Zeybekci: Kurdaki yükselişi kabul etmiyorum

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dözviz kurundaki yükselişe ilişkin olarak "Kurdaki yükselişi kabul etmiyorum. Kurda yaşanan gelişmeler enflasyonla mücadelemizi de olumsuz etkiliyor" dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Son dönemdeki jeopolitik ve ekopolitik gelişmeler hem küresel hem de bölgesel ölçekte etkiye sahip. Ülkemizin ekonomik dinamiklerinin tüm bu süreçlerden etkilenmemesi için çalışmalarımızı yapıyoruz. Şu anda ekonomimiz ihracat, istihdam, yatırımlar, turist sayısı ve makro ekonomik göstergeler itibarıyla oldukça sağlam adımlarla ilerliyor. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen kurda yaşanan artışı kabul etmiyorum" ifadesini kullandı.

"Kur konusunda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mevcut küresel ve bölgesel sıkıntılar da bertaraf olduğunda kur seviyesi kalıcı ve stabil hale gelecektir" diyen Zeybekçi, "Kurda yaşanan gelişmeler enflasyonla mücadelemizi de olumsuz etkiliyor, ama tüm bu sorunlara rağmen şunu asla unutmamak lazım; Türkiye ekonomisi eski hastalıklarından aridir, asla eskiden yaşanan sıkıntıları yaşamayacağız" açıklamsında bulundu.

ABD'nin İran'a yaptırım kararına ilişkin olarak Zeybekçi, "Türkiye için fırsat. BM kararlarına da uyarak ben İran ile ticaret yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Zeybekçi şöyle devam etti:

"Türkiye'nin para piyasasındaki hareketlerden zarar gördüğü kesin ama ekonomik anlamda yerle bir olmasını kimse beklemesin.

Büyüme potansiyelimizi uluslararası kuruluşlar tahmin etmekte zorlanıyor. 2017'de çok ciddi bir performans gösterdik. Aynı dönemde ihracatımız da bizim öngördüğümüz bağlamda gerçekleşti. Tahminlerimizin gerçekleştiğini görmek güzeldi."

Zeybekci, "Enflasyonla mücadelede arzı artırmak önemlidir" diyerek, bu yönde tedbirler alınacağını duyurdu.

Son dönemde hayata geçirilen teşvikler sonrası 'seçim ekonomisi' eleştirisi yapıldığını bildiren Zeybekci, "Bunları böyle nitelemek doğru değil. Atılan tüm bu adımlar ülkemizin ekonomik dinamiklerini sağlamlaştırmak için attığımız adımların devamından başka bir şey değildir" açıklamasını yaptı.