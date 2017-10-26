T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zeybekçi "Bu ateşin,fırının içinde yetişen kendi evlatlarının ne dediğine baksana"

Gülseli KENARLI - Güven USTA/İSTANBUL,(DHA) Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği Türkiye Özbekistan İş Forumu'na katıldı

26 Ekim 2017 17:47

Gülseli KENARLI - Güven USTA/İSTANBUL,(DHA) Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu\'nun (DEİK) düzenlediği Türkiye Özbekistan İş Forumu\'na katıldı. Foruma Bakan Zeybekci\'nin yanı sıra Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Cemşid Kuçkarov, Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Yönetim Komitesi Başkanı Azim Ahmethacaev de katıldı. Forumda bir konuşma yapan Ekonomi Bakanı Zeybekci, “Amerika Merkez Bankası faiz artıracak diye 3 yıldan beri başımızın etini yiyorlar. Artıramayacaklar, artıramazlar da. Çünkü aşırı değerli dolar Amerika ihracatı ve üretimi için tehlikelidir. Onların rekabet gücünü elinden alır. Avrupa toparlanana kadar da sıfır faizlerden çıkamaz, likidite bolluğundan ayrılmaz. Türkiye ile ilgili öngörülerde de bizim söylediklerimizi ne olur dikkate alın. Asla ve asla Türkiye\'nin likiditesi veya finans güçlüğüyle ilgili bir problemi olmaz. Bunu hep söyledim. Türkiye\'nin kısa vade kamu ve özel sektör mükellefiyetlerini bir yıl boyunca yerine getirmeme gibi bir problemi yok. Yeterli rezervi ve alt yapısı vardır. Hepiniz iş dünyasından geliyorsunuz böyle bir şirket tefeciye düşer mi? Böyle bir şirketin spekülasyona tabi tutularak ekstra maliyetlere katlanması sağlanır mı? Mümkün değil. Onun için işimize gücümüze bakalım\" dedi. 


 

“BU ATEŞİN, FIRININ İÇİNDE YETİŞEN KENDİ EVLATLARININ NE DEDİĞİNE BAKSANA\"

Nihat Zeybekci, “Türkiye bu sene 3. çeyrek büyümede dünyada, G20 ve OECD üyesi ülkeler içerisinde bir numara olacak. Türkiye yüzde 6\'nın çok rahat üzerinde yıl sonu büyümesini tamamlayacak. Türkiye yüzde 11-12 aralığında ihracatını artırma başarısı elde edecek. Dünyada nominal 17. büyük ekonomi olan, satın alma gücüne göre 13. büyük ekonomi olan devasa bir ekonominin bu performansı her türlü takdirin üzerindedir. Bunu yılbaşında bütün 7-8 derecelendirme kuruluşu Türkiye\'nin büyümesini yüzde 2-2,5 öngörüyor. Mayıs sonunda bir daha revize ediyor yüzde 3,5-4 aralığına getiriyor. Ekimde bir daha yüzde 4,5-5 aralığına getiriyorlar. Hani komşunun tavuğu kaz görünüyor ya bizimkilerin gözü onlarda. Onlar ne diyecek? Ya bu ateşin, fırının içinde yetişen kendi evlatlarının ne dediğine baksana. Biz bu işin içindeyiz. Türkiye artık mazeret yok yola devam diyor\" şeklinde konuştu. 


 

3 GÜNDE ÖZBEKİSTAN VİZESİ

Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Cemşid Kuçkarov da Zeybekci\'nin ardında söz alarak, “Türk vatandaşlarına vize verilmesi için hızlandırma ön görüldü. Artık 3 günde vize verilece\"ö dedi. Kuçkarov ayrıca, “Biz 31 Ekim\'de İstanbul Semerkant uçuşunu açıyoruz. İlk etapta sadece biz uçuş yapacağız. Yazın THY\'da uçuş gerçekleşecek. Hafta da 3 kez uçmamız talep edildi. Bende uçarız dedim\" şeklinde konuştu. 

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gülseli KENARLIGüven USTAİSTANBULDHA Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Dış EkonomikKurulu DEİKTürkiyeForumuForuma Bakan ZeybekciCumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Cemşid KuçkarovCumhuriyeti Devlet Yönetim Komitesi Başkanı Azim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24