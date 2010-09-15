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Dünya

ZEVAHİRİ'DEN TÜRK HÜKÜMETİNE SUÇLAMA DUBAİ (A.A)

15 Eylül 2010 17:39

-ZEVAHİRİ'DEN TÜRK HÜKÜMETİNE SUÇLAMA DUBAİ (A.A) - 15.09.2010 - Terör örgütü El Kaide'nin iki numarası Eymen El Zevahiri, Pakistan hükümetini son sel felaketinde yavaş davranmakla suçlayarak, Pakistan halkından hükümete karşı ayaklanmasını istedi. Zevahiri, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümü dolayısıyla hazırlandığı tahmin edilen 44 dakikalık ses kasetinde, Pakistan hükümeti ve ordusundaki yönetici sınıfın öncelikli kaygısının yerli ve yabancı banka hesaplarını dolarlarla doldurmak olduğunu ileri sürdü. Zevahiri, "Muzaffer Ümmet, Bozguna Uğrayan Haçlı: Haçlı Kampanyasının Başlamasından Sonraki Dokuz Yıl" başlığı taşıyan ve El Kaide tarafından kullanılan İslamcı bir internet sitesinde yayımlanan kasette, Pakistanlılar ile Türklerden de, Afganistan'daki operasyonlara katılımları nedeniyle hükümetlerine karşı ayaklanmasını talep etti. Zevahiri, "Müslüman Türk halkı Afganistan'daki Müslümanları öldürme kampanyasına katılan hükümetlerinin davranışına karşı koymalıdır. Aynı doğru Pakistan hükümeti için de geçerlidir" dedi. Zevahiri'nin Afganistan-Pakistan sınırındaki dağlık bölgelerde saklandığı sanılıyor.

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