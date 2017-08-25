Zerrin Özer: Müslüman bir ülke olmamız Batı'da rahatsızlık yaratıyor

Tüm dünyanın gözü İstanbul’da ve Türkiye’de diyen ünlü sanatçı Zerrin Özer, "Osmanlı’dan beri Batı dünyası bizi kıskanıyor ve artık onların her dediğine ‘Evet’ diyen bir Türkiye olmadığı için bizi hedef alıyorlar. Bunun yanı sıra Müslüman bir ülke olmamız da Batı’da rahatsızlık yaratıyor." açıklamalarında bulundu.

Akşam gazetesine konuşan Özer'in açıklamalar şöyle:

Ülkemi çok seven bir sanatçıyım. 1976 ve 1983 yılları arasında Türkiye’yi tanıtmak amacıyla ABD ve Avrupa’da birçok müzik projesi gerçekleştirdim. Benzer bir şeyi bugün de yapmak istiyorum. Uluslararası dilde Türkiye’mizin güzelliklerini anlatan bir şarkı yapıp dünyaya ülkemizi tanıtmak istediğim projemi, Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı'na sunmak istiyorum. Seve seve ülkem için müziğimle Türkiye’min güzelliklerini anlattığım bir projeyle elimden geleni yaparım. Türkiye çok değerli bir ülke.

Kıskanılıyoruz

Tüm dünyanın gözü İstanbul’da ve Türkiye’de. Osmanlı’dan beri Batı dünyası bizi kıskanıyor. Artık onların her dediğine ‘Evet’ diyen bir Türkiye olmadığı için bizi hedef alıyorlar. Bunun yanı sıra Müslüman bir ülke olmamız da Batı’da rahatsızlık yaratıyor. Türkiye’ye yapılan bu ayrımcılık bana çok dokunuyor. Vatansever bir insan olarak, müziğimle Batı’da oluşan olumsuz tavrı değiştirmek ve vatanımızın güzelliklerini anlatmak için ülkeme katkı sunmak istiyorum.

Tehdit aldım

Geçtiğimiz yıl sıkıntılı bir süreçten geçtiniz. Bir yandan sağlık problemleriyle uğraştınız diğer yandan Erdoğan’ı seviyorum dediğiniz için hedef gösterildiniz. Hatta ölüm tehdidi bile aldınız…

Benim açıklamalarımın siyasi bir sebebi yoktu. Özgür bir ülkenin vatandaşı olarak sadece duygularımı dile getirdim. Cumhurbaşkanı'nı insan olarak sevdiğimi söyledim diye dışlandım, tehditler aldım. Zülfikarı kendimi bildim bileli boynumda taşırım, hatta ona bile laf edenler oldu. Halbuki ben ne düşürsem onu dile getiren bir insanım. Sevdiğim de bellidir sevmediğim de…

‘Little Girls Blue’ ile toprağa verileyim

Caz, blues, soul dinliyordum. Yabancılar arasında ise Janis Joplin’in benim yaşamımda çok özel bir yeri var. Kolumda dövmesi bile var. Onun ‘Little Girl Blue’ şarkısı benim için çok özeldir. Benim hayatımı anlatır... Vasiyette bile bulundum. Toprağa verilirken ‘Little Girl Blue’ çalınmasını istiyorum.