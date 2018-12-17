Zerrin Özer: Erdoğan bana sanatçı olduğumu hissettirdi

Şarkıcı Zerrin Özer, Japonya'ya ameliyat olmaya gittiğinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisini ve doktorları arayarak bilgi aldığını söylerken, "Ben kendilerini insan olarak çok seviyorum.Bana gerçekten bir sanatçı olduğumu hissettirdiler. Bu yüzden kendisine vefam ve sevgim büyüktür" dedi.

"Sağlık sorunları yaşadım ama artık dimdik ayaktayım" diyen Zerrin Özer, ölümün dışında her şeye çarenin var olduğunu söyledi. Hastalığı süresinde Erdoğan'ın kendisiyle ilgilendiğini ifade eden Zerrin Özer, "Kendimi gerçekten bir sanatçı gibi hissettirdi" dedi.

Sabah’ın haberine göre Özer, şunları söyledi:

"Ben kendilerini insan olarak çok seviyorum. Japonya'dayken bile ameliyatımla yakından ilgilendiler. Kimse aramazken doktorları dahi aradılar. Bana gerçekten bir sanatçı olduğumu hissettirdiler. Bu yüzden kendisine vefam ve sevgim büyüktür."