Zerrin Güngör yeniden Danıştay Başkan seçildi

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör yeniden danıştay başkanı seçildi.
Güngör'ü ilk tebrik eden isim Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oldu.
Bozdağ, Twitter hesabından yazdığı mesajda, "Yeniden Danıştay Başkanlığına seçilen Zerrin Güngör'ü tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum" dedi.
2014'teki Danıştay töreninde dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ın karşısında cübbesinde düğme arayarak tepki çekmişti.
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, ayrıca, yüzde 51.4 'evet' oyuyla kabul edildiği açıklanan "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"yle birlikte kuvvetler ayrılığı ilkesinin daha belirgin hale geldiğini savunmuş, Güngör’ğn sözleri tepki çekmişti.