Zerdari'ye 'hoşgeldin' bombası

Otelin yıkılma tehlikesi var

Ölenler arasında Çek Büyükelçisi de var

BAY Yüzde 10 lakaplı Pakistan’ın yeni devlet başkanı Ali Asıf Zerdari’nin göreve gelmesinin ardından ülke iç ve dış saldırılarla sarsılıyor. ABD’nin Taliban ile savaşı Pakistan topraklarına taşımasının ardından, dün de başkent İslamabad’daki ünlü Marriot Oteli’ne düzenlenen bombalı saldırı şok yarattı. Polis şefi Eşger Rıza Gardazi, bomba yüklü bir aracın Marriott Oteli’nin kapısına çarptığını belirterek, şu ana kadar 40 cesedin çıkarıldığını söyledi. Yaralananların sayısının da 200’ü aştığını belirten polis şefi, "Bilanço şimdilik 60 ölü, ancak artabilir" dedi. Ancak patlamayla otelin balo salonu tavanının çöktüğü, o sırada içeride iftar için 200-300 kişinin bulunduğu belirtiliyor. Yabancılar ve yerli işadamlarının uğrak yeri olan otel yoğun güvenlik önlemleriyle korunan bir bölgede yer alıyordu.Yabancıların sıklıkla kullandığı otel daha önce de iki kez bombalı saldırıya uğramıştı. Ancak dünkü saldırı çok daha büyük boyutluydu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Görgü tanıkları, otelin kapısının önünde duran büyük bir kamyonun aniden alev aldığını söylüyor.Saldırı, ülkenin yeni Devlet Başkanı Ali Asıf Zerdari’nin parlamentoya ilk kez hitap ettiği konuşmasının ardından geldi.Zerdari konuşmasında, "Terörizm ve aşırı dinciliğin kökünü kazımalıyız" dedi, ülkesinin egemenliğinin ihlal edilmesini hoşgörüyle karşılamayacaklarını belirterek ABD’ye sınır ötesi harekattan kaçınması mesajı gönderdi.Pakistan’da aralık ayında suikasta kurban giden eski Başbakan Benazir Butto’nun eşi olan Zerdari, istifa eden Pervez Müşerref’in yerine devlet başkanı seçilmişti.