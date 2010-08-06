-ZERDARİ: TALİBAN İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIM LONDRA (A.A) - 06.08.2010 - Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Pakistan Talibanı ile görüşmelere hazır olduğunu söyledi. Zerdari, Svat vadisi ve Güney Veziristan'ı bu gruplardan temizlediklerini belirterek, aynı amaç için diğer ''kanunsuz bölgelerde'' de çaba gösterildiğini ifade etti. ''Diyalog, caydırıcılık ve kalkınma, terörizm ile mücadelede anahtar önemdedir ve Taliban ile müzakereler için kapı hala açıktır'' diyen Zerdari, böyle bir görüşme için belirli bir zaman veya koşul dile getirmedi.