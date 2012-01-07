-Zerdari görevinden ayrılmayacak İSLAMABAD (A.A) - 07.01.2012 - Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, kimsenin kendisinden istifa etmesini istemediğini, görevinden ayrılmanın bir seçenek olmadığını söyledi. Geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri'nde gördüğü tedaviden sonra sağlığı yerinde görünen Zerdari, ülkenin en popüler sunucularından biriyle yaptığı söyleşide, kendisinden henüz kimsenin istifa etmesini istemediğini belirterek, "Eğer biri isterse, bunu size söylerim" dedi. Cumhurbaşkanı Zerdari'nin, ülkede ''Memogate'' olarak adlandırılan skandal nedeniyle Ordu komutanı Orgeneral Eşvak Kayhani ile arasının açıldığı dönemde Pakistan'dan ayrılması, istifa edeceği yönünde spekülasyonlara neden olmuştu. Bu arada, Eski Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref'in, ülkeye dönmesi halinde Eski Başbakan Benazir Butto suikastiyle bağlantı olarak tutuklanacağı bildirildi. Savcı Çaudri Zülfikar Ali, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Müşerref hakkında, "yeni tutuklama emirlerinin" çıkarılmasına gerek olmadığını, çünkü eski Devlet Başkanı hakkında bir mahkemenin hali hazırda tutuklama emrinin bulunduğunu söyledi.