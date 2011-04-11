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ZERDARİ TÜRKİYE'YE GELDİ ANKARA (A.A)

11 Nisan 2011 23:21

-ZERDARİ TÜRKİYE'YE GELDİ ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davetlisi olarak resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Konuk Cumhurbaşkanı Zerdari Esenboğa havaalanında, Devlet Başkanı Mehmet Aydın, Ankara Valisi Alaattin Yüksel ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'nin ziyareti, Cumhurbaşkanı Gül'ün geçen yılki Pakistan ziyaretine iade niteliği taşıyor. Ziyaret kapsamında 13 Nisan Çarşamba günü yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin yanı sıra, başta Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki son gelişmeler olmak üzere, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye ile Pakistan arasındaki tarihsel dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin tezahürü olarak Zerdari'ye Devlet Nişanı verecek.

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