-Zerdari, Dubai'de hastaneye yattı İSLAMABAD (A.A) - 14.12.2011 - Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, kalp rahatsızlığı dolayısıyla bir haftadır Dubai'de hastanede bulunan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin, hayatı tehdit altında olduğundan ülkesinde tedavi görmek istemediğini açıkladı. Başbakan Gilani, Pakistan senatosunda yaptığı konuşmada, Zerdari'nin babasının bir buçuk aydan beri İslamabad'da hastanede tedavi altında bulunduğunu ancak Zerdari'nin tehdit altında olduğundan babasını hiç ziyaret etmediğini belirtti. Babasını hastanede ziyaret eder diye Zerdari'ye suikast düzenlemek isteyen yüz kadar kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığını anlatan Başbakan Gilani, bu kişilerin kim olduğunu belirtmedi. Pakistan Başbakanı Gilani, Zerdari'nin daha sonra hastalandığını ve İslambadad'daki bu hastaneye gitmek istemediğini söyleyerek, ''Pakistan'da hiçbir hastaneye yatmak istemedi, biz de, ailesi de kendisini Dubai'ye gitmesi için ikna ettik'' dedi. Bu arada, Pakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Zerdari'nin yarın hastaneden taburcu olacağı bildirildi ancak ülkesine ne zaman döneceği ve hastalığının ne olduğu belirtilmedi. Açıklamanın, 56 yaşındaki Zerdari'nin istifa edeceği ya da askeri darbeyle görevden uzaklaştırılacağı yolundaki söylentilerin kesilmesini sağlaması beklenmiyor.