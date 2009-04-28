Zerdari: Bin Ladin ölmüş olabilir

Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari, El Kaide lideri Osama Bin Ladin'in ölmüş olabileceğini öne sürdü.Ülkesinde Taliban'la mücadele eden Pakistan istihbarat servislerinin El Kaide terör örgütü Bin Ladin'in öldüğünü düşündüğünü belirten Zerdari, El Kaide liderinin Pakistan'ın kuzeyinde yaşadığıyla ilgili herhangi bir ipucuna şimdiye kadar rastlamadıklarını vurguladı.Zerdari, "Yaşadığına dair herhangi bir belirti yok. Ama ne yazık ki öldüğünü kanıtlayabilecek delil de elimde bulunmuyor" dedi.Şu anda 52 yaşında olan Osama Bin Ladin'in sağlık durumunun bozulduğu yönünde defalarca haberler yayınlanmıştı.