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Spor

Zenit UEFA Kupası'nda!

Rusya Premier Ligi'nde şampiyonluğu daha önce garantileyen Rubin Kazan bugün evinde oynadığı Lokomotiv Moskova maçını 2-1 kaybetti.

22 Kasım 2008 02:00


Rusya Premier Ligi'nde şampiyonluğu daha önce garantileyen Rubin Kazan bugün evinde oynadığı Lokomotiv Moskova maçını 2-1 kaybetti.

Türk futbolcular Gökdeniz Karadeniz ve Hasan Kabze yurt dışında şampiyonluk yaşayan isimler arasına girdi.

Son haftaya girerken UEFA umudunu zora sokan Fatih Tekke'nin de forma giydiği Zenit St. Petersburg ise zorlu Spartak Moskova deplasmanından 3-1 galip ayrılarak ligde 5. sırada kaldı ve Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

Alınan sonuçlar ve ligin ilk 5 sırası şöyle:

Amkar Perm 3-1 Khimki
Dinamo Moscow 2-0 Tom
FC Moscow 3-0 Luch Energiya
Krylya Sovetov 4-3 Terek
Saturn 1-1 Spartak Nalchik
Shinnik 1-0 CSKA Moscow
Rubin Kazan 1-2 Lokomotiv Moscow
Spartak Moscow 1-3 Zenit St. Petersburg


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