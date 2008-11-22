Zenit UEFA Kupası'nda!



Rusya Premier Ligi'nde şampiyonluğu daha önce garantileyen Rubin Kazan bugün evinde oynadığı Lokomotiv Moskova maçını 2-1 kaybetti.



Türk futbolcular Gökdeniz Karadeniz ve Hasan Kabze yurt dışında şampiyonluk yaşayan isimler arasına girdi.



Son haftaya girerken UEFA umudunu zora sokan Fatih Tekke'nin de forma giydiği Zenit St. Petersburg ise zorlu Spartak Moskova deplasmanından 3-1 galip ayrılarak ligde 5. sırada kaldı ve Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.



Alınan sonuçlar ve ligin ilk 5 sırası şöyle:



Amkar Perm 3-1 Khimki

Dinamo Moscow 2-0 Tom

FC Moscow 3-0 Luch Energiya

Krylya Sovetov 4-3 Terek

Saturn 1-1 Spartak Nalchik

Shinnik 1-0 CSKA Moscow

Rubin Kazan 1-2 Lokomotiv Moscow

Spartak Moscow 1-3 Zenit St. Petersburg





