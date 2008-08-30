Zenit 'süper' iş çıkarttı

UEFA Süper Kupası'nı İngiltere'nin Manchester United takımını 2-1 yenen Rus ekibi Zenit St. Petersburg kazandı. Monaco'da 18 bin 500 seyirci kapasiteli Stade Louis II'de oynanan maçta, son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Manchester United ile geçen yıl UEFA Kupası'nı müzesine götüren Zenit St. Petersburg karşı karşıya geldi.
Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Claus Bo Larsen'in yönettiği mücadelede, Rus ekibinin gollerini 44. dakikada Pavel ve 59. dakikada Danny Alves atarken, Manchester United'ın tek golü 73. dakikada Vidic'ten geldi.
Karşılaşmanın 90. dakikasında, İngiliz temsilcisinde Paul Scholes ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Zenit St. Petersburg Teknik Direktörü Dick Advocaat, Manchester United karşısında Fatih Tekke'ye şans vermedi.