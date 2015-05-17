Zenit şampiyonluğunu ilan etti

Rusya Premier Lig'in 28. haftasında Ufa ile 1-1 berabere kalan Zenit, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Sezon başında takıma gelen Portekizli teknik direktör Andre Villas-Boas'ın çalıştırdığı Zenit, ligin 28. haftasında Ufa'ya konuk oldu. Zenit, Brezilyalı forvet oyuncusu Hulk'un 32. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Karşılaşma, Ufa'dan Handzic'in 87. dakikada attığı golle 1-1 sona erdi.

Ntvspor’un haberine göre, puanını 64'e çıkaran Zenit, ligin bitimine 2 hafta kala en yakın takipçisi Krasnodar ile arasındaki farkı 9'a çıkardı. Krasnodar'a karşı ikili averaj üstünlüğü bulunan Saint Petersburg ekibi böylece rakibinin maç sonucunu beklemeksizin şampiyonluğu garantiledi.

İki sezon aradan sonra yeniden şampiyonluk coşkusu yaşayan Zenit, tarihinde 5. kez şampiyonluk yaşadı.